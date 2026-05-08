Глобальное отношение к США стало хуже, чем к России: что показал новый опрос

Глобальное отношение к Соединенным Штатам резко ухудшилось и второй год демонстрирует спад. По результатам международного исследования уровень доверия к США упал даже ниже, чем к России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ежегодный индекс демократии, который заказал датский союз демократий.

США.

Опрос охватил более 94 тысяч респондентов в 98 странах и фиксирует существенное изменение глобальных настроений. Согласно данным, США теперь чаще воспринимают как одну из ведущих угроз миру – сразу после России и Израиля.

Специалисты связывают падение рейтинга с изменением внешней политики Вашингтона. Основатель Альянса демократий и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен признал, что такие результаты тревожны, но не неожиданны. По его словам, последние 18 месяцев американская политика сопровождается торговыми конфликтами, резкими заявлениями по поводу союзников и напряжением в трансатлантических отношениях.

Особую обеспокоенность вызывают действия администрации президента Дональд Трамп, в частности тарифная политика, сокращение поддержки Украины, противоречивые заявления по Гренландии и дискуссии о будущем участии США в НАТО. Дополнительно ситуацию усугубили колебания на мировых энергетических рынках и общая геополитическая нестабильность.

По индексу восприятия демократии чистый рейтинг США упал до -16%, тогда как два года назад он составлял 22%. В новом измерении Соединенные Штаты оказались даже ниже России (-11%), в то время как Китай получил положительный показатель в 7%.

Аналитики отмечают, что такие изменения отражают более глубокий кризис доверия к американскому глобальному лидерству и усиление раскола между США и частью их традиционных союзников.

