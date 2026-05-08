Глобальне ставлення до США стало гіршим, ніж до Росії: що показало нове опитування

Глобальне ставлення до Сполучених Штатів різко погіршилося і другий рік поспіль демонструє спад. За результатами міжнародного дослідження, рівень довіри до США впав навіть нижче, ніж до Росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на щорічний індекс демократії, який замовив данський Альянс демократій.

Опитування охопило понад 94 тисячі респондентів у 98 країнах і фіксує суттєву зміну глобальних настроїв. Згідно з даними, США тепер частіше сприймають як одну з провідних загроз для світу – одразу після Росії та Ізраїлю.

Фахівці пов’язують падіння рейтингу зі зміною зовнішньої політики Вашингтона. Засновник Альянсу демократій і колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен визнав, що такі результати є тривожними, але не несподіваними. За його словами, останні 18 місяців американська політика супроводжується торговельними конфліктами, різкими заявами щодо союзників і напругою в трансатлантичних відносинах.

Особливе занепокоєння викликають дії адміністрації президента Дональд Трамп, зокрема тарифна політика, скорочення підтримки України, суперечливі заяви щодо Гренландії та дискусії про майбутнє участі США в НАТО. Додатково ситуацію ускладнили коливання на світових енергетичних ринках та загальна геополітична нестабільність.

За індексом сприйняття демократії, чистий рейтинг США впав до -16%, тоді як два роки тому він становив +22%. У новому вимірюванні Сполучені Штати опинилися навіть нижче Росії (-11%), тоді як Китай отримав позитивний показник +7%.

Аналітики зазначають, що такі зміни відображають глибшу кризу довіри до американського глобального лідерства та посилення розколу між США і частиною їхніх традиційних союзників.

