«Глупые люди»: Трамп объяснил, почему отказался давить на Путина санкциями

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес сторонников ужесточения санкций против России. Американский лидер назвал их "глупыми людьми", заявив, что экономическое давление на Москву могло помешать освобождению гражданина США Стивена Хаббарда из российской тюрьмы.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Глупые люди хотели, чтобы я ввел санкции против России", — заявил Трамп во время выступления.

По его словам, российская сторона лишь смеется над подобными ограничениями, а их введение могло осложнить переговоры об освобождении американца.

Президент объяснил свою позицию тем, что одновременно просить Владимира Путина отпустить гражданина США и вводить против России новые санкции было бы нелогично. "Можете себе представить?", — обратился он к присутствующим.

74-летний пенсионер и бывший учитель из американского штата Мичиган оказался в руках российских военных в Украине в апреле 2022 года. Российский суд обвинил его в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. Власти США признали Хаббарда незаконно удерживаемым.

Американец вышел на свободу 21 октября во время визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург. Сам президент утверждал, что предварительно попросил Путина освободить Хаббарда во время телефонного разговора. При этом Трамп отдельно подчеркнул, что речь не шла об обмене заключенными.

В Кремле освобождение американца объяснили гуманитарными соображениями.

История Хаббарда стала для Трампа аргументом в пользу переговоров с Москвой без дополнительного санкционного давления. Однако его заявления вновь поднимают вопрос о том, какую цену Вашингтон готов платить за сохранение дипломатического диалога с Кремлем.

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