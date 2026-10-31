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«Глупые люди»: Трамп объяснил, почему отказался давить на Путина санкциями

Президент США заявил, что новые ограничения против Москвы могли сорвать освобождение Стивена Хаббарда, которого Россия удерживала с 2022 года

31 октября 2026, 10:16
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес сторонников ужесточения санкций против России. Американский лидер назвал их "глупыми людьми", заявив, что экономическое давление на Москву могло помешать освобождению гражданина США Стивена Хаббарда из российской тюрьмы.

«Глупые люди»: Трамп объяснил, почему отказался давить на Путина санкциями

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Глупые люди хотели, чтобы я ввел санкции против России", — заявил Трамп во время выступления. 

По его словам, российская сторона лишь смеется над подобными ограничениями, а их введение могло осложнить переговоры об освобождении американца.

Президент объяснил свою позицию тем, что одновременно просить Владимира Путина отпустить гражданина США и вводить против России новые санкции было бы нелогично. "Можете себе представить?", — обратился он к присутствующим.

74-летний пенсионер и бывший учитель из американского штата Мичиган оказался в руках российских военных в Украине в апреле 2022 года. Российский суд обвинил его в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. Власти США признали Хаббарда незаконно удерживаемым.

Американец вышел на свободу 21 октября во время визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург. Сам президент утверждал, что предварительно попросил Путина освободить Хаббарда во время телефонного разговора. При этом Трамп отдельно подчеркнул, что речь не шла об обмене заключенными.

В Кремле освобождение американца объяснили гуманитарными соображениями.

История Хаббарда стала для Трампа аргументом в пользу переговоров с Москвой без дополнительного санкционного давления. Однако его заявления вновь поднимают вопрос о том, какую цену Вашингтон готов платить за сохранение дипломатического диалога с Кремлем.

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