"Гнилостная сделка": Бойскауты Америки заплатят крупнейшую сумму в истории США по искам о сексуальном насилии

Бойскауты Америки (BSA) достигли урегулирования с примерно 60 000 человек по жалобам на историческое сексуальное насилие. Сумма сделки — 850 миллионов долларов. Юристы уже отмечают, что это будет крупнейшее урегулирование сексуального насилия в истории США и общая сума намного превысит платежи по аналогичным искам в отношении Католической церкви в США, сообщают в службе новостей BBS/

Бойскауты Америки заплатят рекордную сумму по искам о сексуальном насилии, фото из открытых источников

BSA принесло извинения жертвам и объявило о банкротстве в прошлом году, заявив о создании Фонда компенсации жертвам сексуального насилия. Еще в 2012 году газета "Los Angeles Times" обнаружила около 5000 файлов с подробностями обвинений в адрес командиров скаутов и командиров отрядов, которые считались "неподходящими добровольцами", причем большинство инцидентов остались неизвестны полиции. Однако, вал судебных исков и внимание общественности оказалось особо приковано к американским бойскаутам (чья история насчитывает уже 111 лет) в 2019-2020 годах.

В своем заявлении BSA сообщила, что ее последнее соглашение было частью "продолжающихся усилий по достижению глобального решения, которое обеспечит справедливую компенсацию выжившим и обеспечит будущее Скаутинга".

Мировое соглашение пока еще не одобрено судьей и в целом, может столкнуться с противодействием страховщиков, которым придется выплатить колоссальную сумму.

В свою очередь, по сообщению американского информагенства "AP", существует и второе соглашение, согласно которого местные советы BSA внесут 600 миллионов долларов в расчетный фонд.

Кен Ротвейлер, один из трех ведущих переговорщиков группы жертв, сказал местному новостному агентству "NPR", что он доволен тем, что BSA и его местные советы "выступили первыми, чтобы выплатить компенсацию оставшимся в живых".

Но другой адвокат группы, Тим Коснофф, сказал NPR, что это была "гнилостная сделка".



"Я не знаю, как вы можете охарактеризовать это как что-либо, кроме провала", — сказал г-н Коснофф. По его мнению, для мужчин, многие из которых подвергались жестокому обращению в юном возрасте, найдя в себе смелость подать иски и рассказать о пережитом, "выплаты в несколько тысяч долларов являются оскорблением".

Отметим, что если каждый из 60 000 человек, подавший жалобу на сексуальное совращение или насилие на Американских бойскаутов, должен будет получить почти по 14,2 тысяч долларов США.

Мировое соглашение — достаточно часто используемый инструмент урегулирования конфликтных споров между истцом и ответчиком в США. Он позволяет минимизировать судебные издержки для сторон и не растягивать судебные прения на многие годы с непонятным исходом для каждой из сторон.

В то же время несколько страховых компаний "BSA", которые будут нести ответственность за выплаты, обвинили руководство бойскаутов в том, что они исключили их из переговоров, заявив, что они давали адвокатам потерпевших слишком большое влияние на окончательное урегулирование.

"Поскольку курятник охраняет только лиса, результат полностью расходится с тем, что, по утверждению самой BSA, было необходимо для подтверждения плана (банкротства)", — говорится в заявлении страховщиков.

Таким образом, решение о банкротстве могло быть способом переложения финансовой ответственности с организации бойскаутов на страховщиков, а также возможности образования нового объединения бойскаутов США, с "чистой" репутацией, без шлейфа старых долгов и возможных исков.

А ситуация вокруг рассмотрения дела о совращении воспитанников детдома в Одессе, о чем писали "Комментарии", заставила активистов обращаться даже в ООН.

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