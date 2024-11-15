Госдеп изменил рекомендации относительно Украины: в какие области допускает поездки

Как передает портал "Комментарии", государственный департамент США снес изменения в рекомендации относительно путешествий в Украину. Уровень риска снизили для девяти украинских областей.

Госдеп США. Фото: из открытых источников

Так, Госдеп снизил с четвертого "Не путешествовать" до третьего уровня риска "Обдумайте свое путешествие" для Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой и Житомирской. Решение ведомства обусловлено возможностям ПВО и удаленности от зон активных боевых действий.

При этом говорится, что гражданам США необходимо внимательно следить за сообщениями правительства США, местными и международными СМИ, чтобы получать информацию об изменениях в условиях безопасности, ведь ситуация в Украине непредсказуема.

"Неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину продолжается, и даже не прифронтовые регионы остаются объектами российских ракетных и беспилотных атак. Путешественникам следует реагировать на воздушные оповещения и искать соответствующее укрытие", — отмечает Госдеп США.

Читайте также на портале "Комментарии" — победитель президентских выборов-2024 в США Дональд Трамп планирует назначить сенатора Марко Рубио госсекретарем. Как передает портал "Комментарии", министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к кандидату на эту должность.

Также издание "Комментарии" сообщало – администрация Джо Байдена пытается использовать все возможные рычаги для всяческой поддержки Украины, пока на это еще есть возможность. Вот только по ключевому, вопросу, решение которого уже довольно долго добивается Украина, нет никаких подвижек. Политика США по дальнобойным ударам вглубь России пока не изменилась. Администрация сохраняет позицию по ограниченному применению Украиной оружия. Такое заявление на брифинге сделал представитель Государственного департамента США Ведант Пател.



