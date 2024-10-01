Госдеп намекнул, что Украина уже может наносить удары вглубь России

Киеву не нужно разрешение Вашингтона или кого-то еще из партнеров, чтобы наносить ответные удары по целям вглубь России, ведь украинское командование может использовать оружие, которое производится в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

"Они (украинцы – ред.) являются суверенной страной и могут использовать оружие, которое изготовили самостоятельно, а его много. Посмотрите на программы, которые они ввели в течение последнего года. А также, если вы посмотрите на оружие, которое мы им предоставляем, мы четко дали понять, что они могут использовать его для ответных ударов по российским целям через границу, из которых проводятся атаки. Поэтому Украина имеет огромное количество средств для защиты", – высказался представитель Госдепартамента.

В то же время он добавил, что США "всегда смотрят на дополнительные инструменты", которые могут предоставить Украине.

При этом представитель Госдепа прямо не ответил на вопрос журналистов, почему США не снимают ограничения на дальнобойные удары вглубь России американским вооружением. Дипломат повторил тезис о том, что США рассматривают все возможности, всю тактику и всю поддержку, которую они предоставляют Украине в целом. Поэтому, когда Вашингтон утверждает любую новую систему вооружения или любую новую тактику, он смотрим, как это повлияет на все поле боя и всю стратегию Украины. Такую тактику США продолжают использовать и дальше, уточнил Миллер.

Он напомнил, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США президент Джо Байден анонсировал дополнительную военную помощь для Украины.

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