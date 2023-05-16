Госдеп отреагировал на желание некоторых союзников Украины начать обучение украинских пилотов

США весьма сдержанно отреагировали на намерения ряда стран начать обучение украинских пилотов на современных западных истребителях. В Госдепе США считают важным процессом такие намерения. Об этом на брифинге заявил заместитель спикера Государственного департамента Ведант Пател, сообщает портал "Комментарии".

Госдеп США. Фото: из открытых источников

"Это важный процесс, связанный с тем, что альянс, ряд стран, предоставляет важную оборонную помощь нашим украинским партнерам", – отметил Ведант Пател.

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Представитель Госдепа подчеркнул, что цель стран Запада – сделать вместе все возможное для того, чтобы Украина имела средства для защиты своей территориальной целостности и суверенитета.

"И вы видели, как многие страны активизировались и делились системами, обучали людей, и мы с нетерпением ждем углубления нашего партнерства для того, чтобы сделать это и сыграть свою роль также", – подчеркнул Пател.

Ранее стало известно, что Великобритания согласилась летом начать обучение украинских пилотов и уже сейчас работает с другими странами над возможным предоставлением истребителей F-16 Украине.

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