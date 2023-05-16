Госдеп отреагировал на желание некоторых союзников Украины начать обучение украинских пилотов

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
США весьма сдержанно отреагировали на намерения ряда стран начать обучение украинских пилотов на современных западных истребителях. В Госдепе США считают важным процессом такие намерения. Об этом на брифинге заявил заместитель спикера Государственного департамента Ведант Пател, сообщает портал "Комментарии".
Госдеп США. Фото: из открытых источников
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Представитель Госдепа подчеркнул, что цель стран Запада – сделать вместе все возможное для того, чтобы Украина имела средства для защиты своей территориальной целостности и суверенитета.
Ранее стало известно, что Великобритания согласилась летом начать обучение украинских пилотов и уже сейчас работает с другими странами над возможным предоставлением истребителей F-16 Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" — какую многоходовку задумал Путин и Пригожин – что уже начало происходить в Бахмуте.
Также издание "Комментарии" сообщало – майский европейский марафон президента Украины после Финляндии и Нидерландов продолжили Италия, Германия и Франция. Какие выводы можно сделать после визитов в две последние (лидеры ЕС, участники печально известных Минских соглашений)? О чём в целом говорит эта евро-активность Владимира Зеленского, который также посетил Великобританию? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Обсуждения
Новости