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Госдеп отреагировал на желание некоторых союзников Украины начать обучение украинских пилотов

В Госдепе подчеркнул, что цель стран Запада – сделать вместе все возможное для того, чтобы Украина имела средства для защиты своей территориальной целостности

сегодня, 09:45
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Автор:

Кравцев Сергей

США весьма сдержанно отреагировали на намерения ряда стран начать обучение украинских пилотов на современных западных истребителях. В Госдепе США считают важным процессом такие намерения. Об этом на брифинге заявил заместитель спикера Государственного департамента Ведант Пател, сообщает портал "Комментарии".

Госдеп отреагировал на желание некоторых союзников Украины начать обучение украинских пилотов

Госдеп США. Фото: из открытых источников

"Это важный процесс, связанный с тем, что альянс, ряд стран, предоставляет важную оборонную помощь нашим украинским партнерам", – отметил Ведант Пател.


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Представитель Госдепа подчеркнул, что цель стран Запада – сделать вместе все возможное для того, чтобы Украина имела средства для защиты своей территориальной целостности и суверенитета.

"И вы видели, как многие страны активизировались и делились системами, обучали людей, и мы с нетерпением ждем углубления нашего партнерства для того, чтобы сделать это и сыграть свою роль также", – подчеркнул Пател.

Ранее стало известно, что Великобритания согласилась летом начать обучение украинских пилотов и уже сейчас работает с другими странами над возможным предоставлением истребителей F-16 Украине.

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