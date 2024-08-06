Госдеп ответил, изменилась ли позиция США об ударах по РФ после получения Украиной F-16

Вашингтон будет принимать решения по использованию предоставленного Украине американского оружия и установленных ограничений на удары по территории РФ в зависимости от ситуации на поле боя. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер сообщает "Голос Америки".

Мэтью Миллер. Фото из открытых источников

Журналисты попросили Мэтью Миллера ответить на вопрос об установленных Штатами "табу" на удары ВСУ по территории страны-агрессора. На это представитель Госдепа подтвердил, что позиция официального Вашингтона осталась прежней, в частности, после получения Украиной первой партии истребителей F-16 от западных партнеров.

Говоря о вероятности расширения разрешений для украинской армии на нанесение ударов по военным объектам в глубине России, Миллер отметил, что его ответ "не изменился".

"Мы продолжаем смотреть на потребности украинских военных, оцениваем ситуацию безопасности и пытаемся реагировать на их потребности", — сказал представитель Госдепа.

Мэтью Миллер добавил, что этот процесс "происходит с самого начала и по сей день".

"Таким образом, мы принимаем соответствующие решения по оружию, которое мы предоставляем Украине, а также относительно ограничений, если такие есть, которые мы накладываем на использование этого оружия", — заявил Миллер.

Вместе с тем представитель Госдепа не дал четкого ответа на вопрос о расширении возможностей западных партнеров и членов Североатлантического альянса на сбитие российских ракет, которые агрессор запускает для ударов по Украине.

Он отметил, что такое решение "должны принять члены НАТО коллективно".

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