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Госдеп ответил на угрозы Лаврова советом по Украине

В США вновь призвали РФ вывести войска из Украины

сегодня, 07:00
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Кравцев Сергей

Государственный департамент США ответил на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о российских "красных линиях". Заявление касалось планов США поставить Украине ракеты увеличенной дальности JASSM. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Укринформ.

Госдеп ответил на угрозы Лаврова советом по Украине

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Российский журналист попросил прокомментировать заявление Сергея Лаврова спикера Госдепартамента США Мэтью Миллера во время брифинга.

"Наша поддержка Украины осуществляется из-за незаконной войны которую Россия развязала против Украины. Поэтому, если Россия хочет покончить с действиями, направленными против российских солдат, лучший способ сделать это – прекратить войну и выйти из Украины", — сказал Миллер.

Сергей Лавров, в частности, призвал США не шутить по поводу "красных линий России" при рассмотрении вопроса о поставках Украине ракет.

"Они должны понимать о наших "красных линиях". Не надо шутить о наших "красных линиях". И они прекрасно знают, где они проходят", — сказал Сергей Лавров.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что никаких красных линий России не существует. Эта концепция "рассыпалась" после того, как украинские защитники начали контролировать часть Курской области.

Россия периодически пугает применением ядерного оружия в случае нарушения ее "красных линий". Эти линии нарушались уже неоднократно, последнее такое нарушение – вторжение Украины в Курскую область РФ. Однако на западных партнеров эти угрозы производят впечатление, поэтому они затягивают предоставление Украине необходимого для победы оружия.

Читайте также на портале "Комментарии" — Сергей Лавров заявил, что в мире около 50 стран якобы пытаются "развалить Россию". По словам Лаврова, цель Запада, якобы создать зависимое пространство на территории РФ.

Сергей Лавров выступил перед студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений при Министерстве иностранных дел РФ, где рассказал об "угрозах Запада" в пропагандистской речи.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3902237-derzdep-lavrovu-akso-hocete-zahistiti-svoih-soldativ-vivedit-ih-z-ukraini.html
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