logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Лавров назвал, сколько стран пытаются развалить Россию
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров назвал, сколько стран пытаются развалить Россию

Сергей Лавров считает, что около четверти всех стран мира хотят уничтожить Россию.

сегодня, 11:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в мире около 50 стран якобы пытаются "развалить Россию". По словам Лаврова, цель Запада, якобы создать зависимое пространство на территории РФ.

Лавров назвал, сколько стран пытаются развалить Россию

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров выступил перед студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений при Министерстве иностранных дел РФ, где рассказал об "угрозах Запада" в пропагандистской речи.

"Западу вместо России нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все, что угодно. Для этого была собрана коалиция примерно из 50 стран, чтобы попытаться расчленить Россию", — передают российские СМИ слова Лаврова.

В Кремле неоднократно и безосновательно обвиняют Запад в подобных намерениях. Путин подобные заявления делал еще до начала полномасштабного вторжения РФ в 2021 году, а в феврале 2023 года тезис о "развале России" использовал бывший президент РФ Дмитрий Медведев, оправдывая войну в Украине. По его словам, если Москва прекратит войну в Украине, Россию разорвут на части.

В то же время политики западных стран постоянно опровергают подобные заявления Путина и его приспешников. В феврале 2023 года Байден отметил, что США и Европа не хотят уничтожать или контролировать Россию. Кроме того, Байден добавил, что Запад не планировал нападать на Россию. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли указал, что Запад не стремится уничтожать Россию, а помогает Украине, чтобы поскорее закончить войну, которую начал Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, готова ли Россия менять Курскую область на украинские временно оккупированные территории. Лавров озвучил условия Кремля.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на план Зеленского победить Россию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.moscowtimes.ru/2024/09/03/lavrov-naschital-vmire-50-stran-kotorie-pitayutsya-razvalit-rossiyu-a141035
Теги:

Новости

Все новости