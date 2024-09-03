Лавров назвал, сколько стран пытаются развалить Россию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в мире около 50 стран якобы пытаются "развалить Россию". По словам Лаврова, цель Запада, якобы создать зависимое пространство на территории РФ.



Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров выступил перед студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений при Министерстве иностранных дел РФ, где рассказал об "угрозах Запада" в пропагандистской речи.

"Западу вместо России нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все, что угодно. Для этого была собрана коалиция примерно из 50 стран, чтобы попытаться расчленить Россию", — передают российские СМИ слова Лаврова.

В Кремле неоднократно и безосновательно обвиняют Запад в подобных намерениях. Путин подобные заявления делал еще до начала полномасштабного вторжения РФ в 2021 году, а в феврале 2023 года тезис о "развале России" использовал бывший президент РФ Дмитрий Медведев, оправдывая войну в Украине. По его словам, если Москва прекратит войну в Украине, Россию разорвут на части.

В то же время политики западных стран постоянно опровергают подобные заявления Путина и его приспешников. В феврале 2023 года Байден отметил, что США и Европа не хотят уничтожать или контролировать Россию. Кроме того, Байден добавил, что Запад не планировал нападать на Россию. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли указал, что Запад не стремится уничтожать Россию, а помогает Украине, чтобы поскорее закончить войну, которую начал Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, готова ли Россия менять Курскую область на украинские временно оккупированные территории. Лавров озвучил условия Кремля.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на план Зеленского победить Россию.