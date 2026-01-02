Государственный департамент США настоятельно рекомендует американским гражданам, находящимся на территории России, как можно скорее покинуть страну. Госдеп предупреждает о высоких рисках для американцев в РФ, связанных с терроризмом, незаконным задержанием и "произвольным применением местных законов" на фоне обострения российско-украинской войны. Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на официальное заявление Госдепартамента США. Такая рекомендация была и раньше, на этой неделе ее обновили без изменений.

Кремль. Фото: из открытых источников

Отмечается, что возможности американских чиновников в помощи американцам ограничены. Это связано с сокращением персонала посольства США в Москве и прекращением работы консульств на территории России.

"Граждане США в России должны немедленно уехать. Российские чиновники часто безосновательно допрашивают и угрожают гражданам США", — говорится в сообщении.

В рекомендации Госдепа акцентируется, что существует прецедент ареста российскими силовиками американцев по ложным обвинениям. Им было отказано в справедливом отношении, их осудили без достоверных доказательств.

Кроме того, в документе отмечается, что все электронные устройства американцев на территории РФ следует считать контролируемыми российскими спецслужбами.

Стоит отметить, что обращает на себя внимание также сообщение Службы внешней разведки Украины, которая предупреждает о продолжении специальной операции России, направленной на срыв мирных переговоров при посредничестве США. Как отмечается в официальном сообщении, Россия намерена перейти от манипуляций к активным вооруженным провокациям, которые могут привести к значительным человеческим жертвам. Ожидается, что события могут произойти в период празднования Рождества по юлианскому календарю или перед ним.



