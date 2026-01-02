Державний департамент США настійно рекомендує американським громадянам, що знаходяться на території Росії, якнайшвидше покинути країну. Держдеп попереджає про високі ризики для американців у РФ, пов'язаних з тероризмом, незаконним затриманням та "довільним застосуванням місцевих законів" на тлі загострення російсько-української війни. Про це повідомив американський телеканал Fox News із посиланням на офіційну заяву Держдепартаменту США. Така рекомендація була і раніше, цього тижня її поновили без змін.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Наголошується, що можливості американських чиновників у допомозі американцям обмежені. Це з скороченням персоналу посольства США у Москві і припиненням роботи консульств біля Росії.

"Громадяни США в Росії мають негайно виїхати. Російські чиновники часто безпідставно допитують та погрожують громадянам США", — йдеться у повідомленні.

У рекомендації Держдепу наголошується, що існує прецедент арешту російськими силовиками американців за хибними звинуваченнями. Їм було відмовлено у справедливому плані, їх засудили без достовірних доказів.

Крім того, у документі наголошується, що всі електронні пристрої американців на території РФ слід вважати контрольованими російськими спецслужбами.

Варто зазначити, що привертає увагу також повідомлення Служби зовнішньої розвідки України, яка попереджає про продовження спеціальної операції Росії, спрямованої на зрив мирних переговорів за посередництва США. Як зазначається в офіційному повідомленні, Росія має намір перейти від маніпуляцій до активних збройних провокацій, які можуть призвести до значних людських жертв. Очікується, що події можуть відбутися під час святкування Різдва за юліанським календарем або перед ним.



