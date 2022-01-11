Госдеп резко осадил Россию за отговорку о военных учениях на границе с Украиной

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман по итогам переговоров США и России отметила, что Вашингтон ждет от Москвы конкретных месседжей, свидетельствующих о деэскалации ситуации на границе Украины. Первым таким месседжем должна стать команда Кремля всем военным подразделениям РФ – вернуться в места постоянной дислокации. Как передает портал "Комментарии", об это пишет издание "РБК-Украина".

Уэнди Шерман. Фото: из открытых источников

При этом Уэнди Шерман жестко ответила на отговорку своего российского коллеги Сергея Рябкова о том, что Россия не собирается нападать на Украину, а российские войска, которые зафиксировала американская разведка у украинской границы, расположены там для проведения учений. Шерман возразила, что Россия никогда бы не проводила такие учения, чтобы послать 100 тысяч военных к самым границам другого суверенного государства. В данном случае речь идет об Украине.

Также Уэнди Шерман отметила, что попытки кого-либо прекратить политику открытых дверей НАТО не увенчаются успехом. Вашингтон стоял и стоит на одних и тех же принципах – двери в НАТО открыты для всех без исключения, и никто сегодня не может закрыть двери в НАТО для других стран, которые стремятся к этому членству.

Отметим, переговоры между США и Россией, которые прошли в Женеве как раз и были посвящены ключевому вопросу о неразширении НАТО. Это и было главным требованием Кремля к США по так называемым гарантиям безопасности.

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