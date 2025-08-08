logo

Госдеп сделал новое заявление о возможной встрече Трампа с Путиным: есть ли доверие к РФ

В Госдепе подчеркнули, что сейчас наступило время говорить не о доверии, а о конкретных действиях

8 августа 2025, 09:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Возможную встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным следует рассматривать не в плоскости доверия к РФ, а в плоскости быстрых и понятых действий со стороны Москвы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал заместитель пресс-секретаря Госдепа Томми Пиготт.

Госдеп сделал новое заявление о возможной встрече Трампа с Путиным: есть ли доверие к РФ

Госдеп США. Фото: из открытых источников

"Это не вопрос доверия. Это вопрос действий. Президент описал, как он был разочарован действиями России, которые мы наблюдали в течение последних недель", – заявил чиновник.

Он добавил, что Трамп говорил "о необходимости видеть действия, а не только слова". Поэтому это не вопрос доверия. Это вопрос действий и того, чтобы сделать все возможное для содействия достижению мира и прекращению этой войны.

По словам Пиготта, США постоянно поддерживают связь с партнерами в Европе и с Украиной.

Заместитель пресс-секретаря Госдепа акцентировал, что конечная цель администрации Трампа – "положить конец этому конфликту, заставить стороны сесть за стол переговоров, добиться прекращения огня и долгосрочного мира".

Читайте также на портале "Комментарии" — в самом деле очень большая вероятность, что президент США Трамп и правитель России Путин встретятся уже на следующей неделе для достижения мирного соглашения по вопросу войны в Украине. Вот только их взгляды на прекращение войны, которые они ранее озвучивали публично, по-прежнему разнятся, и достижение перемирия по-прежнему маловероятно. Об этом говорится в публикации "The Wall Street Journal".

Также издание "Комментарии" сообщало – в Белом доме раскрыли детали формата встречи с Путиным: какой вариант продвигают.




