Госдеп сделал новое заявление о возможной встрече Трампа с Путиным: есть ли доверие к РФ

Возможную встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным следует рассматривать не в плоскости доверия к РФ, а в плоскости быстрых и понятых действий со стороны Москвы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал заместитель пресс-секретаря Госдепа Томми Пиготт.

Госдеп США. Фото: из открытых источников

"Это не вопрос доверия. Это вопрос действий. Президент описал, как он был разочарован действиями России, которые мы наблюдали в течение последних недель", – заявил чиновник.

Он добавил, что Трамп говорил "о необходимости видеть действия, а не только слова". Поэтому это не вопрос доверия. Это вопрос действий и того, чтобы сделать все возможное для содействия достижению мира и прекращению этой войны.

По словам Пиготта, США постоянно поддерживают связь с партнерами в Европе и с Украиной.

Заместитель пресс-секретаря Госдепа акцентировал, что конечная цель администрации Трампа – "положить конец этому конфликту, заставить стороны сесть за стол переговоров, добиться прекращения огня и долгосрочного мира".

