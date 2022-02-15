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Госдеп США: мы не заявляли, что Путин принял окончательное решение по вторжению в Украину

США готовы сесть за стол переговоров с Россией, но только после того, как Москва отведет свои войска от Украины

сегодня, 08:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Последние данные, которые есть у американской разведки, свидетельствуют о том, что в Кремле еще не приняли окончательное решение по вторжению российских войск в Украину. При этом усиление российских войск у украинской границы не прекращается. Это усиливает беспокойство. Как передает издание "Комментарии", об этом на брифинге рассказал спикер Госдепа США Нед Прайс.

Госдеп США: мы не заявляли, что Путин принял окончательное решение по вторжению в Украину

Нед Прайс. Фото: из открытых источников

Пресс-секретарь отметил, Вашингтон никогда не утверждал, что официальным лицам США точно известно, что президент России Владимир Путин принял окончательное решение по вторжению российских войск в Украину. Именно поэтому США продолжают предпринимать все усилия, чтобы разрешить напряженную ситуацию исключительно дипломатическим путем.

При этом Прайс подчеркнул, те действия, которые проводит Москва, показывают, что она готовится к масштабному вторжению на территорию Украины. Об этом свидетельствует увеличение концентрации военной техники и военного контингента у украинской границы. В частности, настораживает, что Россия поставила свою артиллерию в боевые позиции, поэтому она готова к оперативному развертыванию и применению в боевых действиях.

По словам Неда Прайса, США готовы сесть за стол переговоров с Россией, где обсудить безопасность в Европе, но прежде Кремль должен сделать все, чтобы снизить градус эскалации. Первым шагом должен стать отвод российских войск от украинской границы.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EgwDEHdQG2c
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