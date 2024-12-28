Госдолг США растет: в Минфине обнародовали тревожные данные

Министр финансов США Джанет Йеллен, к которой Джо Байден делегировал полномочия по закону о поддержке Украины, сообщила, что в середине января ведомство предпримет необходимые меры для предотвращения превышения государственного долгового лимита. Она призвала законодателей принять соответствующие шаги.

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"2 января 2025 года будет установлен новый долговой лимит, который будет отражать текущую сумму непогашенного долга", — говорится в письме Еллен спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим руководителям Конгресса.

Однако казначейство получит небольшую отсрочку, поскольку 2 января непогашенный долг может уменьшиться на 54 миллиарда долларов благодаря ожидаемому выкупу федеральных ценных бумаг из трастового фонда.

Экономист Goldman Sachs Алек Филлипс считает, что окончательный срок для принятия решения по долговому лимиту, вероятно, будет не раньше июля-августа 2025 года.

Некоторые аналитики ожидали, что достичь соглашения о приостановлении или отмене лимита будет легче из-за контроля республиканцев над Конгрессом. Однако, как стало известно на прошлой неделе, Трампу не удалось добиться включения вопроса о снижении долгового потолка в последний временный законопроект по федеральным расходам.

Между тем споры вокруг лимита долга могут привести к напряжению на финансовых рынках и повысить стоимость ссуд для США.

Проблема лимита государственного долга остается постоянной и оказывает сильное влияние на финансовые рынки. Известно, что противостояние по поводу долгового лимита обычно вызывает понижение процентных ставок на начальном этапе, поскольку Казначейство ограничивает продажи краткосрочных государственных облигаций, работая в условиях лимита.

В октябре Казначейство установило наличный баланс на уровне 700 миллиардов долларов на 1 января, что отвечает требованиям закона, принятого в 2023 году. На 26 декабря этот баланс составлял 689 миллиардов долларов.

В случае превышения этой суммы Казначейство может использовать фискальное пространство, созданное благодаря чрезвычайным мерам. По подсчетам экспертов, это пространство может составить около 320 миллиардов долларов, учитывая приостановку ежедневных инвестиций в пенсионный фонд федеральных служащих и пополнение Стабилизационного фонда биржи.

Портал "Комментарии" писал, что по состоянию на 31 октября 2022 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 3 770,95 млрд. гривен или 103,12 млрд. долларов.