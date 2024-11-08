Готов ли Трамп поговорить с Путиным: новое заявление республиканца

Дональд Трамп, который одержал победу на президентских выборах в США, допустил разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Когда именно – пока неизвестно. Как передает портал "Комментарии", заявление Трампа приводит NBC News.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп рассказал, что он поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом деталей переговоров он не раскрыл.

В то же время американский политик отметил, что он пока не общался с главой Кремля Путиным.

"Я думаю, мы поговорим", — уточнил Дональд Трамп, не конкретизировав при этом, когда и при каких обстоятельствах может состояться такой разговор.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине продолжают живо обсуждать президентство Дональда Трампа в разрезе войны в Украине и помощи Запада. Какие же на самом деле плюсы и минусы просматриваются для Украины от президентства Трампа? Учитывая заявления республиканца, как кандидата в президенты США, какова вероятность, что он добьется окончания или заморозки войны в Украине уже в этом году или начале 2025 года? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – возвращение Дональда Трампа в Белый дом и ожидаемое сокращение американской военной помощи заставляют Украину снова задуматься о восстановлении статуса ядерной державы. Об этом в авторской статье для журнала Foreign Policy пишет политический аналитик Кейси Мишель.

Автор напомнил, что в октябре Владимир Зеленский будто бы между прочим очертил стратегическую перспективу Украины – либо вступить в НАТО, либо получить ядерное оружие. Хотя для западного сообщества заявление украинского президента могло стать шоком, для тех, кто обращает внимание на планы Владимира Путина, эти слова точно не были неожиданностью, считает Мишель.



