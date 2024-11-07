Плюсы и минусы от президентства Трампа: добьется ли он окончания войны в Украине

В Украине второй день живо обсуждают президентство Дональда Трампа в разрезе войны в Украине и помощи Запада. Какие же на самом деле плюсы и минусы просматриваются для Украины от президентства Трампа? Учитывая заявления республиканца, как кандидата в президенты США, какова вероятность, что он добьется окончания или заморозки войны в Украине уже в этом году или начале 2025 года? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Сдать Украину Путину президент США не может

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян, считает, что с приходом Трампа и республиканцев в верхнюю и нижнюю Палаты ускорится принятие и реализация решений Соединенными Штатами.

"Решения будут решительными, непомерными, непоследовательными, непосредственными, радикально крайними. Как будет много угроз, так и много возможностей. Но в любом случае время ускорится, а это точно играет на руку Украине, потому что именно замедленность и недееспособность быстро реагировать Западу – была одним из ключевых недостатков и проблем все время в отношениях Украины с нашими партнерами. Второй момент – это трансатлантическое единство. Здесь для нас минус, поскольку Трамп будет провоцировать эту напряженность и конкурировать, фактически, давить на Европу в торговой, безопастностной и других плоскостях. По крайней мере, об обратном ничего не свидетельствует. В подтверждение этому можно привести опыт первой каденции президентства Трампа. В Европе этим сильно обеспокоены", – отметил эксперт.

Он продолжает, уменьшение трансатлантического единства, конечно, может отразиться и на поддержке Украины, для чего и создавались предохранители от этого в виде избрания нового генсека НАТО, что не удавалось несколько лет, а перед потенциальным приходом Трампа удалось согласовать личность господина Рютте.

"Перевод координационных функций из "Рамштайна" в НАТО, перенятие инициативы в рамках G7, поддержки в рамках Европейского Союза, межправительственных программ, в частности, по закупкам вооружения у украинских производителей, еврокооперации по открытию совместных предприятий, в частности, Rheinmetall. Все это направлено на то, чтобы у Украины была эта подушка безопасности. Но и возможность такого напряжения в том, что Европа сейчас предстанет перед экзаменом или суверенизироваться и начинать наращивать свои способности к геополитической игре и к обеспечению безопасности европейского пространства, или, наконец, тогда Европа продемонстрирует свою дефолтность и в таком случае мы предстанем перед ситуацией, что и не стоило рассчитывать на Запад. Карты сейчас будут выложены на стол. Шансы на то, что при президентстве Трампа Европа станет более решительной и Украина от этого сможет выиграть как физически в поддержке оружием, так и, с точки зрения геополитического тыла, достаточно высоки. Как и наращивание этой кооперации с Ближним Востоком и Индотихоокеанским регионом. Ведь после отправки войск КНДР в Россию теперь кооперироваться могут не только "плохие парни", но и "хорошие". Они под давлением Трампа и неопределенности могут начать координироваться по горизонтали", – заметил политолог.

Олег Саакян отмечает, что он лично не видит в приходе Трампа никакой катастрофы.

" Это просто принципиально иная реальность. Там, где были у демократов плюсы, у нас будут минусы. Там, где, напротив, были минусы, вполне вероятно, что мы получим плюсы. Тем более, что инерция процессов также не даст Трампу сильно разойтись. Ключевая его активность сейчас будет приходиться, прежде всего, на внутреннюю политику, на зачистку кадров внутри. Во внешний, я не думаю, что это будет изоляционизм, наоборот... Трамп будет пробовать выходить с сильной позицией. Удастся ли ему это? Посмотрим… И будут ли его попытки иметь возможность сбыться, сделав это за счет Украины? Пока все выглядит так, что в ближайшее время будет сделано большое количество резких, непродуманных, авантюрных шагов со стороны Трампа, но вероятность того, что они удадутся крайне низкая", – отметил эксперт.

По его убеждению, если говорить об окончании или заморозке войны, то он бы не рассчитывал, что президент Соединенных Штатов это может сделать – за 24 часа или за несколько месяцев. В его руках нет механизмов для завершения войны столь быстро на приемлемых условиях.

"Сдать Украину Путину президент США не может, потому что это будет поражением для Запада и ни один президент США не сможет пойти на это и из-за внутренней электоральной ситуации, и из-за отношений с партнерами, и из-за влияния этого потом на усиление Китая и глобальной деструкции. Но и побеждать Россию, очевидно, Трамп не идет сейчас резкими шагами, а торговаться не о чем. Соединенные Штаты не могут предложить тот вариант завершения войны, который необходим Путину, то есть, разгром Украины, а Россия не пойдет на тот вариант, который будет предложен Трампом, потому что это будет фактически поражение и недостижение целей Россией. Собственно 25-й год – это будет год продолжения войны", – подытожил Олег Саакян.

От президентства Трампа следует ждать сюрпризов

Политолог-американист Владислав Фарапонов среди плюсов президентства Дональда Трампа назвал "предсказуемость непредсказуемости". От Дональда Трампа действительно нельзя ждать чего-либо конкретного. До сих пор над многими важными вещами стоят знаки вопросов. Так что нас ждет большое количество сюрпризов.

"Дональд Трамп прислушивается к своему окружению, советникам, однако единолично принимает решение, не полагаясь на кого-то. Так что мы фактически оказываемся в той ситуации, когда важные решения будут приниматься исключительно самим Трампом", – отметил политолог.

Что касается возможности завершения или заморозки войны в Украине, то, по мнению собеседника портала "Комментарии", Дональд Трамп действительно может этого добиться, но относительно того, на каких условиях, это также зависит от коммуникации с командой Трампа.

Читайте на портале "Комментарии" — чего ждать Украине от президентства Трампа.



