Готовы ли США к большой войне на Ближнем Востоке: СМИ узнали нюансы

Успех американских военных, которые помогли Израилю отразить массированную воздушную атаку Ирана, может свидетельствовать о том, что Вашингтон хорошо подготовлен к дальнейшим возможным боевым действиям в регионе, впрочем, есть сомнения относительно его готовности действовать во время большого и длительного конфликта. Как передает портал "Комментарии", об этом Reuters на условиях анонимности сообщили нынешние, а также бывшие американские чиновники.

Военные США. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, американские чиновники считают, что войска США не готовы к большому, длительному конфликту на Ближнем Востоке, и министерству обороны, возможно, придется пересмотреть оценки о военных потребностях в регионе, если кризис углубится.

За месяцы, прошедшие с тех пор, как нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль спровоцировало войну в Газе, Соединенные Штаты направили тысячи военных на Ближний Восток, где в течение многих лет американское присутствие неуклонно сокращалось.

Впрочем, отмечает агентство, многие из этих новых сил находятся на кораблях и самолетах, которые то входят, то выходят из региона, и развернуты лишь временно. Поэтому эта стратегия США полагаться на силы быстрого реагирования может быть опробована сейчас, когда Иран и Израиль нарушили необъявленное табу на открытые военные удары друг против друга.

По словам четырехзвездочного генерала армии в отставке Джозефа Вотела, который возглавлял войска США на Ближнем Востоке, наибольшее беспокойство вызывает способность Вашингтона реагировать в течение длительного периода времени.

"Для американских военных это означает, что, по моему мнению, мы должны пересмотреть идею о том, какие необходимые, устойчивые силы и средства мы должны поддерживать в регионе", – сказал он.

Нынешний глава Центрального командования, генерал армии США Майкл Курилла заявил законодателям в прошлом месяце, что он запросил больше войск, чем Пентагон отправил в регион, который, по словам администрации президента Джо Байдена, является менее приоритетным, чем, например, вызов со стороны Китая.

Читайте также на портале "Комментарии" — кого и к чему подтолкнет обострение на Ближнем Востоке: какие два союза могут появиться.



