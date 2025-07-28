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Готовы ли США сдать Украину: при чем здесь новое заявление Трампа

Если сейчас перед США стоит вопрос о поставках Украине снарядов и ракет, то в случае победы России встанет другой вопрос — об отправке американских войск

28 июля 2025, 17:05
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок, отведенный Владимиру Путину для подписания соглашения о прекращении огня в Украине до "10 или 12 дней". Однако еще во время своей первой каденции Трамп заставил американские СМИ сформулировать принцип того, как следует его понимать: воспринимайте его всерьез, но не буквально (take him seriously, but not literally). Именно поэтому все его заявления по поводу сроков следует трактовать как: "что-то точно произойдет, но что именно и когда – неизвестно". Собственно, это мы и наблюдаем за последние шесть месяцев. Такое мнение высказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.

Готовы ли США сдать Украину: при чем здесь новое заявление Трампа

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Политик отмечает, что американский президент может сколько угодно повторять, что "это война Байдена", но он точно осознает: полная и безоговорочная победа России – завоевание Москвой великой страны в центре Европы – станет огромным поражением для США и для него лично. Поражением значительно масштабнее, чем в Афганистане или где-нибудь в американской истории. С катастрофическими последствиями для Соединенных Штатов.

"Несложно догадаться, что победа России только укрепит ее уверенность в правильности выбранного пути и допустимости использованных методов. Поэтому после победы она будет стремиться двигаться дальше – и будет делать это очень быстро. Пока европейский военно-промышленный комплекс еще не заработал по полной, а добытый россиянами боевой опыт остается актуальным. К тому же заводы по производству "шахедов" еще не остановлены для перехода в "мирный режим", потому что куда девать тысячу дронов в месяц, если не запускать их каждый день?", – говорит нардеп.

Он продолжает, если сейчас перед США стоит вопрос о поставках Украине снарядов и ракет, то в случае победы России встанет другой вопрос – об отправке американских войск в восточные границы НАТО. Именно поэтому для Дональда Трампа важно, чтобы Россия не победила, а Украина выстояла. И чем дальше, тем больше США будут готовы инвестировать в достижение этой цели. Например, уже несколько недель подряд Госдепартамент США регулярно сообщает о новых одобренных пакетах военной помощи для Украины: средствах ПВО, артиллерийских установках M109, ракетных системах HAWK и т.д.

"Сейчас трудно предсказать, какие именно действия планируют осуществить США по истечении объявленного "плюс-минус 50-дневного" срока, но Америка точно не намерена сдавать Украину и наращивать объемы помощи – на что уже сегодня немало доказательств", – отметил Николай Княжицкий.

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