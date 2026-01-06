Грэм назвал страну, которую вскоре постигнет судьба Венесуэлы

Коммунистический режим Кубы может оказаться на грани краха после задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими властями. Такое мнение высказал влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает издание The Hill.

Линдси Грэм. Фото: из открытых источников

По словам Грэма, свержение венесуэльского лидера неизбежно ударит по его ближайшим союзникам.

"Коммунистическая диктатура на Кубе не имеет шансов выжить после падения Мадуро. Все кончено – это лишь вопрос времени", — заявил сенатор.

Журналисты напоминают, что ранее аналогичную позицию озвучивал и президент США Дональд Трамп, утверждая, что кубинский режим "готов к падению". Куба на протяжении многих лет остается стратегическим союзником Венесуэлы и во многом зависит от поставок венесуэльской нефти, что делает события в Каракасе особенно болезненными для Гаваны.

По данным Human Rights Watch, Куба уже более 60 лет находится под властью коммунистической диктатуры, а по состоянию на 2024 год власти страны продолжают жестко подавлять любые формы инакомыслия и публичной критики. Все это происходит на фоне глубокого экономического кризиса и ухудшения уровня жизни населения.

Госсекретарь США Марко Рубио, родители которого в свое время покинули Кубу, также заявил, что руководство острова должно "серьезно насторожиться" после задержания Мадуро. По его словам, ситуация на Кубе во многом напоминает венесуэльскую, и Вашингтон намерен поддерживать кубинцев, включая тех, кто был вынужден покинуть страну.

В то же время кубинские власти резко осудили операцию США. Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель назвал задержание Мадуро и его жены "преступным актом", потребовал их немедленного освобождения и призвал международное сообщество не допустить безнаказанности подобных действий.

Читайте также на портале "Комментарии" - арест Мадуро и операция США: плюсы и минусы для Украины.