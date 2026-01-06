Грем назвав країну, яку незабаром спіткає доля Венесуели

Комуністичний режим Куби може опинитися на межі краху після затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро американською владою. Таку думку висловив найвпливовіший сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє видання The Hill.

Ліндсі Грем. Фото: з відкритих джерел

За словами Грема, повалення венесуельського лідера неминуче вдарить по його найближчих союзниках.

"Комуністична диктатура на Кубі не має шансів вижити після падіння Мадуро. Все скінчено – це лише питання часу", – заявив сенатор.

Журналісти нагадують, що раніше аналогічну позицію озвучував і президент США Дональд Трамп, стверджуючи, що кубинський режим готовий до падіння. Куба протягом багатьох років залишається стратегічним союзником Венесуели і багато в чому залежить від постачання венесуельської нафти, що робить події в Каракасі особливо болючими для Гавани.

За даними Human Rights Watch, Куба вже понад 60 років перебуває під владою комуністичної диктатури, а станом на 2024 рік влада країни продовжує жорстко придушувати будь-які форми інакодумства та публічної критики. Все це відбувається на тлі глибокої економічної кризи та погіршення рівня життя населення.

Держсекретар США Марко Рубіо, батьки якого свого часу залишили Кубу, також заявив, що керівництво острова має "серйозно насторожитися" після затримання Мадуро. За його словами, ситуація на Кубі багато в чому нагадує венесуельську, і Вашингтон має намір підтримувати кубинців, включаючи тих, хто був змушений залишити країну.

У той же час кубинська влада різко засудила операцію США. Голова Держради Куби Мігель Діас-Канель назвав затримання Мадуро та його дружини "злочинним актом", зажадав їхнього негайного звільнення та закликав міжнародне співтовариство не допустити безкарності подібних дій.

