Грэм предложил Трампу новый сценарий принуждения России к миру

Несмотря на активизировавшийся диалог между Вашингтоном и Москвой США должны продолжать экономическое давление на Россию, чтобы принудить ее к урегулированию войны в Украине. Такое мнение выразил сенатор-республиканец Линдси Грэм, пишет Politico.

Линдси Грэм. Фото: из открытых источников

Сенатор отметил, что он советует президенту Трампу сделать все возможное, чтобы убедить Путина, что, если эта война не закончится справедливо и с честью, а Украина также пойдет на уступки, США уничтожат российскую экономику.

Линдси Грэм добавил, что у США есть возможности это сделать. По его словам, ключевой частью уравнения являются вторичные экономические санкции на страны, которые покупают российские энергоносители. Грэм поддерживает законопроект Сената, который позволит Трампу наложить 500-процентные сборы на эти страны.

Сенатор напомнил, что в начале августа Трамп поднял тарифы для Индии до 50 процентов из-за того, что эта страна закупает российскую нефть. Грэм утверждает, что именно эти санкции заставили Путина согласиться на визит на Аляску. А давление на Китай – другого крупного потребителя российской нефти – может оказаться еще более решающим, сказал он.

"Если мы скажем Китаю, что он следующий, то сможем положить конец этой войне", — сказал Грэм.

Он назвал лидера Китая Си Цзиньпина вторым по важности лицом на планете, которое может положить конец этой войне.

"Если он пойдет к Путину и скажет, что пора положить конец этой войне, что он больше не может ему помогать, потому что тот ставит под угрозу его страну, то эта война закончится", — считает сенатор.

Читайте также на портале "Комментарии" — большой день для всего мира: Трамп анонсировал немедленное завершение войны в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – стал известен сценарий встречи Трампа и Зеленского: что должен сделать украинский президент.



