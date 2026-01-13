logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Громкий план Трампа на грани срыва: против президента США резко восстали в Конгрессе
commentss НОВОСТИ Все новости

Громкий план Трампа на грани срыва: против президента США резко восстали в Конгрессе

Трамп в последние недели открыто обсуждал покупку Гренландии, которую ее чиновники и Дания называют непродажной.

13 января 2026, 10:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Один из членов Демократической партии в Палате представителей США подготовил законопроект, имеющий целью помешать президенту Дональду Трампу воплотить его заявления о возможной покупке или силовом захвате Гренландии, сообщает Axios.

Громкий план Трампа на грани срыва: против президента США резко восстали в Конгрессе

Фото: из открытых источников

Конгрессмен Джимми Гомес представил трехстраничный документ под названием "Закон о защите суверенитета Гренландии", запрещающий расходование федеральных средств на реализацию каких-либо инициатив Трампа, связанных с этим арктическим островом. Законопроект предусматривает, что правительство США не может финансировать действия, направленные на вторжение, аннексию, покупку или какие-либо другие попытки контроля над Гренландией.

Кроме того, документ запрещает финансирование расширения американского военного присутствия на острове и проведение информационных кампаний, пытающихся убедить местных жителей поддержать присоединение к США.

Этот демократический законопроект появился на фоне республиканской инициативы, также представленной 12 января, предусматривающей предоставление президенту права "принять необходимые меры" для приобретения автономной территории Королевства Дания.

Трамп в последние недели неоднократно высказывал идею покупки Гренландии, хотя местные чиновники и власти Дании категорически заявляют, что остров не продается.

Аналитики отмечают, что оба законопроекта вряд ли будут приняты, поскольку республиканцы контролируют Конгресс. Однако даже среди них есть оппоненты инициативы Трампа, особенно о возможном военном захвате острова.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 13 января Одессу в очередной раз атаковали российские войска. В результате ударов пострадал центр города, были повреждены жилые и социальные объекты, а также зафиксированы травмы у шести гражданских.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости