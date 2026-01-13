Громкий план Трампа на грани срыва: против президента США резко восстали в Конгрессе

Один из членов Демократической партии в Палате представителей США подготовил законопроект, имеющий целью помешать президенту Дональду Трампу воплотить его заявления о возможной покупке или силовом захвате Гренландии, сообщает Axios.

Фото: из открытых источников

Конгрессмен Джимми Гомес представил трехстраничный документ под названием "Закон о защите суверенитета Гренландии", запрещающий расходование федеральных средств на реализацию каких-либо инициатив Трампа, связанных с этим арктическим островом. Законопроект предусматривает, что правительство США не может финансировать действия, направленные на вторжение, аннексию, покупку или какие-либо другие попытки контроля над Гренландией.

Кроме того, документ запрещает финансирование расширения американского военного присутствия на острове и проведение информационных кампаний, пытающихся убедить местных жителей поддержать присоединение к США.

Этот демократический законопроект появился на фоне республиканской инициативы, также представленной 12 января, предусматривающей предоставление президенту права "принять необходимые меры" для приобретения автономной территории Королевства Дания.

Трамп в последние недели неоднократно высказывал идею покупки Гренландии, хотя местные чиновники и власти Дании категорически заявляют, что остров не продается.

Аналитики отмечают, что оба законопроекта вряд ли будут приняты, поскольку республиканцы контролируют Конгресс. Однако даже среди них есть оппоненты инициативы Трампа, особенно о возможном военном захвате острова.

