Гучний план Трампа на межі зриву: проти президента США різко повстали у Конгресі

Один із членів Демократичної партії в Палаті представників США підготував законопроєкт, який має на меті перешкодити президенту Дональду Трампу втілити його заяви про можливу купівлю або силове захоплення Гренландії, повідомляє Axios.

Фото: з відкритих джерел

Конгресмен Джиммі Гомес представив тристорінковий документ під назвою "Закон про захист суверенітету Гренландії", який забороняє витрачання федеральних коштів на реалізацію будь-яких ініціатив Трампа, пов’язаних із цим арктичним островом. Законопроєкт передбачає, що уряд США не може фінансувати дії, спрямовані на вторгнення, анексію, купівлю або будь-які інші спроби набуття контролю над Гренландією.

Крім того, документ забороняє фінансування розширення американської військової присутності на острові та проведення інформаційних кампаній, які намагаються переконати місцевих жителів підтримати приєднання до США.

Цей демократичний законопроєкт з’явився на тлі республіканської ініціативи, також представленої 12 січня, яка передбачає надання президенту права "вжити необхідних заходів" для придбання автономної території Королівства Данія.

Трамп останніми тижнями неодноразово висловлював ідею купівлі Гренландії, хоча місцеві чиновники та влада Данії категорично заявляють, що острів не продається.

Аналітики зазначають, що обидва законопроєкти навряд чи будуть ухвалені, оскільки республіканці контролюють Конгрес. Проте навіть серед них є опоненти ініціативи Трампа, особливо щодо можливого військового захоплення острова.

