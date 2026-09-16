Громкий скандал в Пентагоне: какое кардинальное решение Гегсета может стоить ему должности

В Палате представителей США началась процедура, которая может привести к голосованию по импичменту министра обороны Пита Гегсета. Инициатором выступил республиканец от Кентукки Томас Масси, обвиняющий главу Пентагона в злоупотреблении полномочиями из-за участия США в войне против Ирана без предварительного одобрения Конгресса.

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Масси подал статьи импичмента 15 сентября в специальном привилегированном статусе. Это означает, что Палата представителей должна рассмотреть вопрос в течение двух законодательных дней. В то же время, Reuters отмечает, что в настоящее время резолюция имеет невысокие шансы на принятие в Палате, где большинство принадлежит республиканцам.

Конгрессмен утверждает, что Гегсет злоупотреблял полномочиями министра обороны, выполняя приказы о боевых действиях против Ирана без разрешения законодателей. Война началась 28 февраля после совместных ударов США и Израиля по Ирану и стала предметом острых споров в Вашингтоне. Конгрессмены, преимущественно демократы, неоднократно требовали прекратить боевые действия без одобрения Конгресса.

В Пентагоне встали в защиту Гегсета. Представитель ведомства Кингсли Уилсон заявила, что министерство остается объединенным вокруг видения своего руководителя и продолжит работать в интересах американских военных и страны.

Сам Масси давно выступает против войны с Ираном и американской поддержки Израиля. В мае он проиграл республиканские праймериз Эду Галлрейну, которого поддерживал президент Дональд Трамп, поэтому на ноябрьских выборах Масси уже не будет баллотироваться.

Споры вокруг войны усугубляются и из-за ее экономических последствий. По данным Бюджетного управления Конгресса, по состоянию на август расходы США на конфликт составили около 38 млрд долларов, а перебои на нефтяном рынке способствовали росту цен на энергоносители.

Портал "Комментарии" уже писал , что утром 16 сентября Киев снова оказался под атакой российских беспилотников. В столице дважды объявляли воздушную тревогу, жители слышали взрывы, а в одном из районов города после атаки вспыхнул пожар.