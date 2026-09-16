Гучний скандал у Пентагоні: яке кардинальне рішення Гегсета може коштувати йому посади

У Палаті представників США розпочалася процедура, яка може привести до голосування щодо імпічменту міністра оборони Піта Гегсета. Ініціатором виступив республіканець від Кентуккі Томас Массі, який звинувачує очільника Пентагону у зловживанні повноваженнями через участь США у війні проти Ірану без попереднього схвалення Конгресу.

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Массі подав статті імпічменту 15 вересня у спеціальному привілейованому статусі. Це означає, що Палата представників повинна розглянути питання протягом двох законодавчих днів. Водночас Reuters зазначає, що наразі резолюція має невисокі шанси на ухвалення в Палаті, де більшість належить республіканцям.

Конгресмен стверджує, що Гегсет зловживав повноваженнями міністра оборони, виконуючи накази про бойові дії проти Ірану без дозволу законодавців. Війна розпочалася 28 лютого після спільних ударів США та Ізраїлю по Ірану й відтоді стала предметом гострих суперечок у Вашингтоні. Конгресмени, переважно демократи, неодноразово вимагали припинити бойові дії без відповідного схвалення Конгресу.

У Пентагоні стали на захист Гегсета. Речниця відомства Кінгслі Вілсон заявила, що міністерство залишається об'єднаним навколо бачення свого керівника та продовжить працювати в інтересах американських військових і країни.

Сам Массі давно виступає проти війни з Іраном та американської підтримки Ізраїлю. У травні він програв республіканські праймеріз Еду Галлрейну, якого підтримував президент Дональд Трамп, тому на листопадових виборах Массі вже не балотуватиметься.

Суперечки навколо війни посилюються і через її економічні наслідки. За даними Бюджетного управління Конгресу, станом на серпень витрати США на конфлікт сягнули близько 38 млрд доларів, а перебої на нафтовому ринку сприяли зростанню цін на енергоносії.

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