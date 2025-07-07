Грузия направила Трампу письмо с оскорблениями и угрозами: в США раскрыли детали

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Slava Kot
Посол США в Грузии Робин Данниган раскрыла детали письма, которое руководящая партия "Грузинская мечта" направила администрации Дональда Трампа. По ее словам, письмо президенту США было резким и оскорбительным.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Перед своей отставкой посол США в Грузии Робин Данниган сообщила, что в начале 2025 года Дональд Трамп получил непубличное письмо от грузинских властей, вызвавшее негативную реакцию в США.
Письмо было ответом на дипломатические рекомендации Данниган, озвученные во время встречи с министром иностранных дел Макой Бочоришвили в марте 2025 года. Посол передала пожелания новой американской администрации, ожидающей от Грузии конкретных шагов по улучшению двусторонних отношений. Однако трактовка этой встречи оказалась не такой, как ожидали в США.
США настаивали на необходимости прекратить антизападную риторику и реализовать демократические реформы. "Грузинская мечта" решила ответить резко и направила письмо от имени партийного руководства непосредственно в администрацию Трампа.
После этого американская сторона направила официальный ответ через госсекретаря США Марко Рубио. Робин Данниган должна была передать его лично основателю "Грузинской мечты" Бидзини Иванишвили.
На вопрос, почему американский ответ был назначен именно Иванишвили, а не премьеру или министрам, Данниган ответила без дипломатических обходных путей, отметив, что "большинство людей в мире понимают, что именно Бидзина Иванишвили руководит правительством".
Напомним, что в ноябре 2024 года Госдепартамент США объявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией. Это произошло после силового подавления протестов в Тбилиси и отказа "Грузинской мечты" инициировать переговоры по вступлению в ЕС до 2028 года. В мае 2025 года Палата представителей США приняла законопроект MEGOBARI Act, предусматривающий введение более жестких санкций против грузинских чиновников.
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