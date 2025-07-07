Грузия направила Трампу письмо с оскорблениями и угрозами: в США раскрыли детали

Посол США в Грузии Робин Данниган раскрыла детали письма, которое руководящая партия "Грузинская мечта" направила администрации Дональда Трампа. По ее словам, письмо президенту США было резким и оскорбительным.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Перед своей отставкой посол США в Грузии Робин Данниган сообщила, что в начале 2025 года Дональд Трамп получил непубличное письмо от грузинских властей, вызвавшее негативную реакцию в США.

"Это личное письмо, не публичное. Честно говоря, оно было оскорбительным, несерьезным, содержало угрозу и крайне плохо было воспринято в Вашингтоне", — заявила Данниган о причинах дипломатического скандала.

Письмо было ответом на дипломатические рекомендации Данниган, озвученные во время встречи с министром иностранных дел Макой Бочоришвили в марте 2025 года. Посол передала пожелания новой американской администрации, ожидающей от Грузии конкретных шагов по улучшению двусторонних отношений. Однако трактовка этой встречи оказалась не такой, как ожидали в США.

США настаивали на необходимости прекратить антизападную риторику и реализовать демократические реформы. "Грузинская мечта" решила ответить резко и направила письмо от имени партийного руководства непосредственно в администрацию Трампа.

После этого американская сторона направила официальный ответ через госсекретаря США Марко Рубио. Робин Данниган должна была передать его лично основателю "Грузинской мечты" Бидзини Иванишвили.

"Я пошла к нему и сказала: у меня есть ответ от госсекретаря Рубио, который он поручил мне передать Бидзине Иванишвили. И Бидзина Иванишвили отказался встретиться", — сказала Данниган.

На вопрос, почему американский ответ был назначен именно Иванишвили, а не премьеру или министрам, Данниган ответила без дипломатических обходных путей, отметив, что "большинство людей в мире понимают, что именно Бидзина Иванишвили руководит правительством".

Напомним, что в ноябре 2024 года Госдепартамент США объявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией. Это произошло после силового подавления протестов в Тбилиси и отказа "Грузинской мечты" инициировать переговоры по вступлению в ЕС до 2028 года. В мае 2025 года Палата представителей США приняла законопроект MEGOBARI Act, предусматривающий введение более жестких санкций против грузинских чиновников.

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