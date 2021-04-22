Губернатор Флориды разрешил водителям сбивать демонстрантов во время беспорядков

Губернатор Флориды Рон Десантиc подписал закон, направленный на защиту правоохранительных органов от агрессии демонстрантов и подавлении протестов, которые переходят к насилию.

Губернатор Флориды Рон Десантиc (фото из открытых источников)

Документ включает ряд мероприятий по подавлению протестов во Флориде. В законе сказано, что "бунт" — это публичное нарушение порядка с участием трех или более лиц, которые "работают коллективно с намерением помочь друг другу в насильственных и хулиганских действиях", приводящих к нанесению телесных повреждений и материального ущерба. Новая норма предоставляет иммунитет водителям, которые въезжают в демонстрантов, которые блокируют дорогу.

Также губернатор предложил увеличить штрафы за нападение на сотрудников правоохранительных органов и запретить обвиняемым в массовых беспорядках выходить на свободу до первой явки в суд.

ДеСантис подчеркнул, что закон "обеспечивает защиту конституционного права на мирные собрания для каждого жителя Флориды, при этом гарантируя, что те, кто скрывается за мирными протестами с целью спровоцировать насилие, будут наказаны".

Напомним, несколько тысяч собрались в парке столицы Бельгии из-за фейкового сообщения о проведении масштабного музыкального фестиваля. Фестиваль анонсировался в течение месяца в социальных сетях. В сообщении говорилось, что 1 апреля в столичном парке Буа де ля Камбр пройдет крупный музыкальный фестиваль La Boum — с выступлениями 200 европейских ди-джеев на пяти сценах. Вход бесплатный. Только в конце марта организаторы признались, что это шутка, однако люди все равно собрались в парке, и , обнаружив сцен, сами организовали себе праздник.

Как сообщали ранее глава государства Владимир Зеленский прокомментировал события в Капитолии Соединенных Штатов Америки, которые произошли 6 января. Президент Украины рассказал, что наша страна осуждает насилие, которое вызвали беспорядки в Америке, а также отметил устойчивость Американского Конгресса, который несмотря на штурм Капитолия, утвердил победу демократа Джо Байдена на выборах США.

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