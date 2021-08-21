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Ольга Чародий
63-летний губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо решил уйти на
пенсию после обвинений в сексуальных домогательствах. Его денежное содержание
составит около 50 000 долларов в месяц. Об этом сообщает издание People.
Эндрю Куомо - фото из открытых источников
Куомо сообщил, что уйдет в отставку 24 августа. 17 августа он написал заявление о выходе на пенсию. Решение начнет действовать с 1 сентября.
В пенсионной службе штата не ответили на комментарий о том, какую сумму будет получать Куомо. Как известно, он более 14 лет был на федеральной службе, 11 лет работал губернатором и 4 года — генеральным прокурором штата. С помощью онлайн-калькулятора на сайтах пенсионных органов удалось установить, что Куомо получать пенсию размером примерно 50 000 долларов в месяц.
10 августа губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о решении об отставке из-за обвинений в сексуальных домогательствах, которые считает "политически мотивированными". Президент США Джо Байден, который долго дружил с Куомо, и спикерка Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая дружила с его семьей, призвали губернатора подать в отставку.
Как известно, накануне были обнародованы результаты расследования относительно губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. О них сообщила генеральная прокурорка Нью-Йорка Летиция Джеймс.
Напомним, делегацию США на саммите "Крымской платформы" возглавит министр энергетики США Дженнифер М. Гренхольм. Вместе с ней приедут еще двое чиновников. Про это сообщили на сайте Белого дома.
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