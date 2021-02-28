Губернатор Нью-Йорка попал в секс-скандал: известны детали

63-летний политический деятель, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо снова оказался в неприятной ситуации. Две бывшие помощницы утверждают, что губернатор вел себя неподобающим образом.

Эндрю Куомо / фото / The New York Times

25-летняя Шарлотта Беннет, которая работала с политиком, утверждает, что он проявлял к ее личной жизни повышенный интерес. По ее словам, Эндрю Куомо интересовался, есть ли у нее мужчина и спрашивал, как она относится к отношениям с разницей в возрасте. Также он намекал на то, что во время пандемии чувствует себя одиноким и спрашивал у Беннет, кого она последний раз обнимала. Также губернатор намекал помощнице, что открыт к отношениям с женщинами, которым 20 лет.

Молодая помощника обратилась к руководителю аппарата Куомо и спустя неделю была переведена на другое место работы. Такие откровения губернатора ее напугали, но она не стала настаивать на официальном расследовании.

Сам политик считает, что лишь выполнял "функции наставника" и не считает свои вопросы помощнице неуместными. Он сам же инициировал внешнее расследование инцидента.

Стоит отметить, что это не первое обвинение в сексуальных домогательствах Эндрю Куомо. В феврале еще одна его бывшая помощница Линдси Бойлан рассказала о том, что губернатор без ее согласия прикасался к ней, целовал и неуместно комментировал внешность других женщин. Политик свою вину отрицает и утверждает, что ничего подобного не делал.

Напомним, что бывшего президента Франции Валери Жискар д’Эстена в возрасте 94 лет, который занимал свой пост в 1974-1981 годах, обвинили в сексуальных домогательствах в декабре 2018 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Джо Байдена обвинила в сексуальных домогательствах его бывшая помощница.

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