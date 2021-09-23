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Главная Новости Мир США Губернатор Техаса не пускает нелегальных мигрантов в США
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Губернатор Техаса не пускает нелегальных мигрантов в США

сегодня, 00:55
Автор:

Ольга Чародий

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт заявил о том, что ему удалось воспользоваться "беспрецедентными методами", чтобы остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть на территорию США. Для этого использовали цепь из патрульных автомобилей, соорудили забор, а также ловят нарушителей, которые бегут от конной полиции. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

Губернатор Техаса не пускает нелегальных мигрантов в США

Мигранты - фото из открытых источников


Начальник пограничной службы США Рауль Ортис объяснил, что большинство нелегальных мигрантов — граждане Гаити. Кто-то сообщил в социальных сетях, что граница с Техасом якобы открытый и туда позволяют попасть беспрепятственно и без необходимых документов. Сейчас у этого пограничного пункта более 9 тысяч  нелегальных мигрантов, которые не собираются возвращаться и сопротивляются пограничникам.


Пока пограничники пытаются взять ситуацию под контроль, представители Демократической партии США утверждают, что те используют для этого негуманные методы. Но губернатор Техаса, республиканец, обвинил в этом президента США Джо Байдена. Он сказал, что федеральное правительство должен обеспечить безопасность на южной границе. Вместо этого — средства и людей приходится выделять из штата. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас объяснил, что им нужно 9 — 10 дней для того, чтобы убрать импровизированный лагерь мигрантов, поселившихся под мостом возле границы.


Напомним, мигранты, которые попали в Литву через территорию Беларуси, добровольно возвращаются домой. Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на директора миграционного отдела Литвы Эвелины Гудзинскайте. У нас действует программа добровольного возвращения мигрантов домой. Сейчас уже тридцать человек воспользовались данной возможностью. А восемь людей уже вернулись домой именно по этой программе", — рассказывает Гудзинскате. Кто добровольно решил вернуться домой, Литва предлагает помощь в размере трёхсот евро и билет на самолёт в свою страну. 





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Источник: https://www.washingtonpost.com/politics/2021/09/22/texas-greg-abbott-del-rio-border-wall/?utm_source=rss&utm_medium=referral&utm_campaign=wp_homepage
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