Губернатор Техаса не пускает нелегальных мигрантов в США

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт заявил о том, что ему удалось воспользоваться "беспрецедентными методами", чтобы остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть на территорию США. Для этого использовали цепь из патрульных автомобилей, соорудили забор, а также ловят нарушителей, которые бегут от конной полиции. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

Мигранты - фото из открытых источников





Начальник пограничной службы США Рауль Ортис объяснил, что большинство нелегальных мигрантов — граждане Гаити. Кто-то сообщил в социальных сетях, что граница с Техасом якобы открытый и туда позволяют попасть беспрепятственно и без необходимых документов. Сейчас у этого пограничного пункта более 9 тысяч нелегальных мигрантов, которые не собираются возвращаться и сопротивляются пограничникам.





Пока пограничники пытаются взять ситуацию под контроль, представители Демократической партии США утверждают, что те используют для этого негуманные методы. Но губернатор Техаса, республиканец, обвинил в этом президента США Джо Байдена. Он сказал, что федеральное правительство должен обеспечить безопасность на южной границе. Вместо этого — средства и людей приходится выделять из штата. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас объяснил, что им нужно 9 — 10 дней для того, чтобы убрать импровизированный лагерь мигрантов, поселившихся под мостом возле границы.





Напомним, мигранты, которые попали в Литву через территорию Беларуси, добровольно возвращаются домой. Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на директора миграционного отдела Литвы Эвелины Гудзинскайте. У нас действует программа добровольного возвращения мигрантов домой. Сейчас уже тридцать человек воспользовались данной возможностью. А восемь людей уже вернулись домой именно по этой программе", — рассказывает Гудзинскате. Кто добровольно решил вернуться домой, Литва предлагает помощь в размере трёхсот евро и билет на самолёт в свою страну.

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