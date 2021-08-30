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Главная Новости Мир Остальной мир Мигранты в Литве планируют добровольно возвращаться домой: почему
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Мигранты в Литве планируют добровольно возвращаться домой: почему

С начала текущего года в Литву прибыло более 4000 нелегальных мигрантов

сегодня, 15:33
Автор:

Татьяна Каптур

Мигранты, которые попали в Литву через территорию Беларуси, добровольно возвращаются домой. Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на директора миграционного отдела Литвы Эвелины Гудзинскайте.

Мигранты в Литве планируют добровольно возвращаться домой: почему

Правительство Литвы, фото из открытых источников

"У нас действует программа добровольного возвращения мигрантов домой. Сейчас уже тридцать человек воспользовались данной возможностью. А восемь людей уже вернулись домой именно по этой программе", — рассказывает Гудзинскате.

Кто добровольно решил вернуться домой, Литва предлагает помощь в размере трёхсот евро и билет на самолёт в свою страну. 

Директор миграционного отдела Эвелина Гудзинскайте считает, что количество людей, которые захотят таким образом вернуться домой возрастёт. 

К слову, 2000 людей подали заявления на получение убежища в Литве.

"К сожалению, большинство из этих заявлений не будут рассмотрены в позитивном ключе, поэтому мы решили внести соответствующую альтернативу" — объясняет Гудзинскайте.

Напомним, что ещё вначале текущего года в Литву прибыло более 4000 мигрантов. Также, большое количество людей попали в Литву через территорию Беларуси. 

Подчеркнём, что нелегальные мигранты прибывают не только в Литву, но и в Латвию, и в Польшу. Власти стран убеждены, что это месть действующего режима Лукашенко в Беларуси.

Также, отметим, что ранее, в Киеве на саммите "Крымской платформы" президент Польши и главы государств Балтии обсудили данный "шантаж мигрантами". Якобы, это политическая операция, а не кризис. По мнению лидеров стран, такой метод Лукашенко использует, чтобы отвлечь внимание от правонарушений в Беларуси.

Читайте материал на портале "Комментарии" о том, что нелегальные мигранты, направляющиеся в Америку, должны ждать разрешение в Мексике.


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/08/30/7127168/
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Обсуждения

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сегодня, 15:34

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