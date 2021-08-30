Мигранты в Литве планируют добровольно возвращаться домой: почему

Мигранты, которые попали в Литву через территорию Беларуси, добровольно возвращаются домой. Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на директора миграционного отдела Литвы Эвелины Гудзинскайте.

Правительство Литвы, фото из открытых источников

"У нас действует программа добровольного возвращения мигрантов домой. Сейчас уже тридцать человек воспользовались данной возможностью. А восемь людей уже вернулись домой именно по этой программе", — рассказывает Гудзинскате.

Кто добровольно решил вернуться домой, Литва предлагает помощь в размере трёхсот евро и билет на самолёт в свою страну.

Директор миграционного отдела Эвелина Гудзинскайте считает, что количество людей, которые захотят таким образом вернуться домой возрастёт.

К слову, 2000 людей подали заявления на получение убежища в Литве.

"К сожалению, большинство из этих заявлений не будут рассмотрены в позитивном ключе, поэтому мы решили внести соответствующую альтернативу" — объясняет Гудзинскайте.

Напомним, что ещё вначале текущего года в Литву прибыло более 4000 мигрантов. Также, большое количество людей попали в Литву через территорию Беларуси.

Подчеркнём, что нелегальные мигранты прибывают не только в Литву, но и в Латвию, и в Польшу. Власти стран убеждены, что это месть действующего режима Лукашенко в Беларуси.

Также, отметим, что ранее, в Киеве на саммите "Крымской платформы" президент Польши и главы государств Балтии обсудили данный "шантаж мигрантами". Якобы, это политическая операция, а не кризис. По мнению лидеров стран, такой метод Лукашенко использует, чтобы отвлечь внимание от правонарушений в Беларуси.

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