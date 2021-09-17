Гуманитарный кризис: на границе с США собрались тысячи мигрантов

BTC/USD
47444.84
ETH/USD
3452.62
LTC/USD
180.83
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
31.75
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Мигранты разбили табор возле границы, фото Reuters
На границе с США уже тысячи мигрантов живут в плохих условиях, под мостом, ожидая рассмотрения их запросов об иммиграции. Об этом сообщает BBC News.
Мост расположен на границе американского штата Техас и Мексики, он соединяет Дель Рио в Техасе с мексиканской Сьюдад-Акуньей. Сообщается, что там уже собралось более 10 000 мигрантов из Гаити, Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и других стран, в частности из Южной Америки. Люди живут в импровизированном лагере в жалких условиях, и периодически возвращаются в ближайшие населенные пункты Мексики, чтобы пополнить запасы еды.
При температуре 37 градусов по Цельсию под открытым небом люди вынуждены ждать, когда миграционная служба США обработает их билеты с номерами, которые им выдали.
Правительство США столкнулось с нашествием мигрантов на границе. Известно, что такое количество мигрантов вызвало обострение гуманитарного кризиса. В прошлом месяце на границе с США было задержано более 195 тысяч мигрантов, в июле их было больше 200 тысяч.
Ранее сообщалось, что Джо Байден пообещал реформировать иммиграционную систему США. По его инициативе была создана рабочая группа для воссоединения детей-мигрантов с семьями. Также он приостановил строительство стены на границе и призвал пересмотреть программы легальной иммиграции.
Как сообщал портал "Комментарии", нелегальные мигранты, направляющиеся в Америку, должны ждать разрешение в Мексике.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости