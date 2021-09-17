Гуманитарный кризис: на границе с США собрались тысячи мигрантов

Мигранты разбили табор возле границы, фото Reuters

На границе с США уже тысячи мигрантов живут в плохих условиях, под мостом, ожидая рассмотрения их запросов об иммиграции. Об этом сообщает BBC News.



Мост расположен на границе американского штата Техас и Мексики, он соединяет Дель Рио в Техасе с мексиканской Сьюдад-Акуньей. Сообщается, что там уже собралось более 10 000 мигрантов из Гаити, Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и других стран, в частности из Южной Америки. Люди живут в импровизированном лагере в жалких условиях, и периодически возвращаются в ближайшие населенные пункты Мексики, чтобы пополнить запасы еды.



При температуре 37 градусов по Цельсию под открытым небом люди вынуждены ждать, когда миграционная служба США обработает их билеты с номерами, которые им выдали.



Правительство США столкнулось с нашествием мигрантов на границе. Известно, что такое количество мигрантов вызвало обострение гуманитарного кризиса. В прошлом месяце на границе с США было задержано более 195 тысяч мигрантов, в июле их было больше 200 тысяч.



По данным пограничного патруля, был увеличен штат работников неподалеку лагеря в Дель-Рио, чтобы контролировать ситуацию на границе. Там подтвердили что мигранты находятся на территории под международным мостом Дель-Рио. Также сообщается, что людей обеспечили питьевой водой, полотенцами и биотуалетами.

Ранее сообщалось, что Джо Байден пообещал реформировать иммиграционную систему США. По его инициативе была создана рабочая группа для воссоединения детей-мигрантов с семьями. Также он приостановил строительство стены на границе и призвал пересмотреть программы легальной иммиграции.

Как сообщал портал "Комментарии", нелегальные мигранты, направляющиеся в Америку, должны ждать разрешение в Мексике.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!