Халява для РФ закончилась: на какой шаг пошли в США

Администрация президента США Дональда Трампа не продлила действие временного исключения из санкций в отношении российской нефти и вернула ограничения, частично смягчавшиеся в последние месяцы.

США завершили исключение из санкций на российскую нефть. Фото из открытых источников

По данным Bloomberg, исключение разрешало отдельные закупки российской сырой нефти, несмотря на то, что они обычно подвергались санкционным ограничениям. Его отмена завершает период, в течение которого Вашингтон частично ослаблял санкции против России.

Первое разрешение на исключение было выдано в марте, а второе в апреле, по истечении предыдущего срока. Они касались преимущественно российской нефти, которая уже была загружена на танкеры, что позволяло ее дальнейшее снабжение, несмотря на санкционный режим.

Однако этот механизм вызвал критику среди союзников США в Европе. Там полагают, что любое ослабление санкций дает России дополнительные доходы для финансирования войны против Украины. По мнению критиков, даже ограниченные исключения фактически поддерживали экспортные доходы Москвы. В администрации Трампа разъясняли, что решение было принято на фоне сложной ситуации на мировом рынке нефти. Из-за начала войны США против Ирана и блокирования Ормузского пролива, поставки энергоносителей стали нестабильными. Это сразу повлекло за собой рост цен на нефть, в том числе российскую.

В то же время, некоторые страны, среди которых Индия и Индонезия, призвали США продолжить ослабление санкций против России. Эти страны аргументируют это рисками дефицита нефти на мировых рынках.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский подверг жесткой критике США из-за помощи России в войне против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал важное условие для конца войны.