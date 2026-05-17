Халява для РФ закінчилася: на який крок пішли у США

Адміністрація президента США Дональда Трампа не продовжила дію тимчасового винятку із санкцій щодо російської нафти та повернула обмеження, які частково пом’якшувалися протягом останніх місяців.

США завершили виняток із санкцій на російську нафту. Фото з відкритих джерел

За даними Bloomberg, виняток дозволяв окремі закупівлі російської сирої нафти, попри те, що вони зазвичай підпадали під санкційні обмеження. Його скасування завершує період, протягом якого Вашингтон частково послаблював санкції проти Росії.

Перший дозвіл на виняток був виданий у березні, а другий у квітні, після завершення попереднього терміну. Вони стосувалися переважно російської нафти, яка вже була завантажена на танкери, що дозволяло її подальше постачання попри санкційний режим.

Однак цей механізм викликав критику серед союзників США в Європі. Там вважають, що будь-яке послаблення санкцій дає Росії додаткові доходи для фінансування війни проти України. На думку критиків, навіть обмежені винятки фактично підтримували експортні прибутки Москви. У адміністрації Трампа пояснювали, що рішення було ухвалене на тлі складної ситуації на світовому ринку нафти. Через початок війни США проти Ірану та блокування Ормузької протоки, постачання енергоносіїв стало нестабільним. Це одразу спричинило зростання цін на нафту, зокрема російську.

Водночас деякі країни, серед яких Індія та Індонезія, закликали США продовжити послаблення санкцій проти Росії. Ці країни аргументують це ризиками дефіциту нафти на світових ринках.

