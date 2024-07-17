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Халявы не будет: Дональд Трамп выставил новое условие для Тайваня

Трамп подверг сомнению партнерство с одним из главных союзников Америки.

сегодня, 19:48
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Лиля Воробьева

Дональд Трамп заявил, что Тайвань должен платить Соединенным Штатам за его защиту от китайской угрозы. Как сообщает The Times, он сделал такое заявление в интервью, записанном еще до объявления антиукраинского вице-президента.

Халявы не будет: Дональд Трамп выставил новое условие для Тайваня

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Они забрали примерно 100% нашего бизнеса [компьютерных] чипов. Я считаю, что Тайвань должен платить нам за оборону. Знаете, мы ничем не отличаемся от страховой компании. Тайвань нам ничего не дает", – сказал Трамп.

По информации The Times, Джей Ди Вэнс, которого Трамп избрал своим вице-президентом в случае победы на выборах, объяснил свое нежелание помогать Украине тем, что из-за этого у США якобы не остается оружия для Тайваня. Вэнс также заявил, что наибольшей угрозой для США является Китай, а не Россия.

Премьер-министр Тайваня Чо Чон Тай отметил, что островное государство в последнее время увеличило расходы на оборону и тратит большие суммы на закупку оружия у США.

"Мы готовы взять на себя больше ответственности — мы защищаем себя и обеспечиваем свою безопасность. Мы также четко понимаем, что отношения между Тайванем и США были очень прочными в последние годы. Поддержание мира и стабильности в Тайванском проливе и Индо-Тихоокеанском регионе является нашим общим ответственностью и целью", — сказал он в ответ на заявление Трампа.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп прямо ответил, действительно ли у него хорошие отношения с Путиным. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз хвастался "добрыми" отношениями с российским диктатором Владимиром Путиным. Политик еще раз повторил тезис о том, что при его правлении российские захватчики не прибегли бы к полномасштабному вторжению в Украину. Такое заявление Дональд Трамп сделал в интервью Bloomberg.



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Источник: https://www.thetimes.com/world/asia/article/trump-demands-taiwan-pay-us-for-defending-it-against-china-6rgcv5ml8
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