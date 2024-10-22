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Харрис дала прогноз на войну в Украине, где предсказывает победу Путина

Камала Харрис прогнозирует победу России на войне в Украине, если президентом США будет Дональд Трамп.

22 октября 2024, 11:47 comments2475
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Slava Kot

Вице-президент Камала Харрис считает, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, российский диктатор Владимир Путин победит на войне в Украине. По ее словам, Трамп капитулировал бы перед Путиным.

Харрис дала прогноз на войну в Украине, где предсказывает победу Путина

Вице-президент США Камала Харрис. Фото из открытых источников

На предвыборном мероприятии в Мичигане Камала Харрис прокомментировала заявления Дональда Трампа по поводу его готовности быстро закончить войну в Украине. По ее словам, в случае победы Трампа на выборах Путин будет "сидеть в Киеве".

"Он сказал, Дональд Трамп: "я решу вопросы Украины и России за день". Прочтите и поймите, что он говорит. Он бы сдался", — сказала Харрис.

Камала Харрис отметила, что Трамп настаивал бы на капитуляции Украины перед российским диктатором.

"Он хотел бы, чтобы Украина прекратила свою борьбу с агрессором, который нарушает ее суверенитет. Если бы Дональд Трамп был президентом, Владимир Путин сидел бы в Киеве", — считает Харрис и призвала американских избирателей понять, что это означало бы "для Америки и наших позиций в мире".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России возмутились и назвали неприемлемыми слова Камалы Харрис, назвавшей Путина диктатором. Российский посол назвал "хамским" поведение западных политиков в отношении РФ.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп рассказал о том, как угрожал российскому диктатору Владимиру Путину нанести удар по Москве. В Кремле отреагировали на такие заявления бывшего президента США и указали, что мировым лидерам нужно соблюдать информационную гигиену, а подобные заявления должны оставаться на их совести.



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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-harris-election-10-21-24#cm2ji7wc000003b5wabb9itp4
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