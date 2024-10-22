Харрис дала прогноз на войну в Украине, где предсказывает победу Путина

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Slava Kot
Вице-президент Камала Харрис считает, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, российский диктатор Владимир Путин победит на войне в Украине. По ее словам, Трамп капитулировал бы перед Путиным.
Вице-президент США Камала Харрис. Фото из открытых источников
На предвыборном мероприятии в Мичигане Камала Харрис прокомментировала заявления Дональда Трампа по поводу его готовности быстро закончить войну в Украине. По ее словам, в случае победы Трампа на выборах Путин будет "сидеть в Киеве".
Камала Харрис отметила, что Трамп настаивал бы на капитуляции Украины перед российским диктатором.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России возмутились и назвали неприемлемыми слова Камалы Харрис, назвавшей Путина диктатором. Российский посол назвал "хамским" поведение западных политиков в отношении РФ.
Также "Комментарии" писали о том, что Трамп рассказал о том, как угрожал российскому диктатору Владимиру Путину нанести удар по Москве. В Кремле отреагировали на такие заявления бывшего президента США и указали, что мировым лидерам нужно соблюдать информационную гигиену, а подобные заявления должны оставаться на их совести.
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