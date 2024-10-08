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Харрис ответила, будет ли вести переговоры с Путиным для окончания войны в Украине

Камала Харрис исключает переговоры с российским диктатором без участия Украины.

сегодня, 09:05
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Автор:
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Slava Kot

Кандидат в президенты и вице-президент США Камала Харрис заявила, не будет вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным для окончания войны в Украине без участия в таком диалоге Киева. По ее словам, в таком вопросе Украина должна иметь право голоса.

Харрис ответила, будет ли вести переговоры с Путиным для окончания войны в Украине

Вице-президент США Камала Харрис. Фото из открытых источников

Камала Харрис в интервью CBS News ответила на вопрос, будет ли она вести переговоры с Путиным для окончании войны в Украине. По ее словам, такие разговоры могут быть только с участием Украины.

"На двусторонней основе без Украины – нет. Украина должна иметь право голоса относительно будущего Украины", — сказала кандидатка в президенты США.

По словам Харрис, окончание войны не будет иметь успеха, если в процессе переговоров не будет брать участие Украина. Кроме того, вице-президент США добавила, что завершение войны в Украине также должно базироваться на Уставе ООН.

Также в интервью Харрис спросили о процессе членства Украины в НАТО. Кандидат в президенты избежала прямого ответа, указав, что этим вопросом будут заниматься, когда наступит подходящий момент, а "сейчас мы поддерживаем способность Украины защищаться" от России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп во время своего президентства советовался с Путиным, отправлять ли в Украину оружие. Путин назвал такой шаг "ошибкой" и заявил, что Украина — коррумпированная страна, которая должна быть под контролем РФ.

Также "Комментарии" писали о бывшем генсеке НАТО Йенсе Столтенберге, который предложил частичное вступление Украины в Альянс. Таким образом часть украинских территорий будет под защитой НАТО.



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