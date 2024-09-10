Сможет ли Трамп положить конец войне в Украине: зачем делает громкие заявления

Кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно обещал скорое завершение войны в Украине и недавно выдвинул очередную инициативу — снижение цен на энергоносители. Однако следует помнить, что предвыборные обещания политиков не всегда воплощаются в реальность, отметил в эфире 24 канала политолог Станислав Желиховский.

Дональд Трамп

Эксперт отметил, что Трамп неоднократно заявлял о возможности скорейшего завершения войны между Россией и Украиной, однако реальность обычно сильно отличается от обещаний, провозглашаемых кандидатами в президенты.

В частности, Трамп заявил, что в случае своей победы на президентских выборах, он сможет прекратить конфликт между Россией и Украиной еще до официального вступления в должность. Для этого он планирует вдвое снизить цены на энергоносители в течение первого года своего правления, в результате чего цена на нефть упадет до 40 долларов за баррель, что, по его мнению, нанесет значительный удар по российской экономике и сделает невозможным дальнейшее ведение боевых действий.

Однако, как отмечает Желиховский, эти заявления привлечь внимание избирателей и повысить шансы Трампа на победу на выборах в ноябре 2024 года. Эксперт также подчеркнул, что Трамп упрощает ситуацию, не учитывая других факторов, влияющих на агрессию России, таких как возможность обхода санкций и поддержка партнерских стран, в частности, через сотрудничество в рамках БРИКС.

Кроме того, Трамп не упоминает о своем союзнике, премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, который блокирует введение санкций ЕС против компании "Росатом". По словам эксперта, Трамп мог бы пообещать убедить Орбана не мешать санкционной политике, направленной против России.

Следовательно, заявления Трампа по поводу завершения войны в Украине, говорит политолог, сейчас воспринимаются как элемент предвыборной риторики. Истинные намерения администрации Трампа станут ясны только после инаугурации, если он победит на выборах, когда будут представлены конкретные шаги по достижению мира.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп в отличие от Гаррис неоднократно комментировал тему войны в Украине.



