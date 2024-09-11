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Холоднокровная расправа: Time показал новую обложку после дебатов Трампа и Гаррис (ФОТО)

Как отмечает журнал Time, еще никто не расправлялся Трампом так хладнокровно, как Гаррис

сегодня, 19:45
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Лиля Воробьева

После первых дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Гаррис журнал Time опубликовал новую обложку, на которой изображен Трамп, сбившийся с курса на гольф-каре. Это символизирует смену в президентской гонке, кардинально изменившуюся с лета. Сначала Трамп, как казалось, близился к победе в матче-реванше с Джо Байденом, но эти дебаты показали, что ситуация стала менее предсказуемой.

Холоднокровная расправа: Time показал новую обложку после дебатов Трампа и Гаррис (ФОТО)

Дебаты Трампа и Гаррис (фото из открытых источников)

"Насколько очевидно, что Трамп хотел бы все еще баллотироваться против Байдена, столь же очевидно, что Гаррис испугала его", – отмечает Time.

Дебаты между Трампом и Гаррисом, вероятно, останутся единственной встречей этих двух кандидатов. Журнал отметил, что Гаррис своим хладнокровием заставила Трампа похвастаться численностью его сторонников, ворчать о выборах 2020 года и защищать протестующих, атаковавших Капитолий США.

Time подчеркнул, что это впервые за девять лет, как Трамп появился на политической сцене, ни один его оппонент, независимо от партии, не выводил его из равновесия так, как это сделала Гаррис во время дебатов.

"За девять лет, когда Трамп впервые ворвался на сцену, ни один оппонент – демократ или республиканец – не расправлялся с 800-фунтовой гориллой американской политики так хладнокровно и не залез ему под кожу до такой степени. Именно это происходит с Трампом уже некоторое время", – пишет Time.

Холоднокровная расправа: Time показал новую обложку после дебатов Трампа и Гаррис (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Маск признал успех Гаррис в прениях с Трампом . В Соединенных Штатах состоялись дебаты, где столкнулись два известных политика: вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп. Это был первый большой дебат для Гаррис и восьмой для опытного Трампа.



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