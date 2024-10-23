"Хорошие русские" выкупили особняк у Капитолия: зачем он им понадобился

"Хорошие русские" купили за два миллиона долларов особняк недалеко от Капитолия под своеобразное посольство российской оппозиции в США. По словам журналистки Мирославы Барчук, речь идет о продолжении попыток российской эмиграции создать какую-то другую, не путинскую, "настоящую" Россию, за которую не стыдно, не нужно нести ответственность, но от имени которой можно дальше проповедовать.

Капитолий

Итак, в ноябре откроют представительство "другой" России в Вашингтоне – Free People's of Russia House. При этом представители "российских оппозиционных сил в изгнании" рассчитывают, что в Free People's of Russia House "будут приходить американские чиновники, конгрессмены", и что посольство станет местом, где они смогут "больше узнавать Россию".

Кроме того, планируются лекции о культуре, политике и даже прениях между республиканцами и демократами о помощи Украине в войне.

"Единственное, чего пока не вижу в планах – дискуссий о деколонизации и деимпериализации России, важных разговорах о том, как порабощенные Россией народы оказались "людями с общим бекграундом и культурным контекстом", которых сегодня нельзя "искусственно разделять", – отметила Барчук.

По ее словам, пока не по силам россиянам давно проделанный другими империями путь, давно осмысленный опыт ответственности за нацизм.

"Все время вспоминаю слова Томаса Манна о том, что нет двух Герман, доброй и злой, а есть одна единственная Германия, которая превратилась в олицетворение зла. "Для человека, родившегося немцем, невозможно вчистую отречься от злой Германии, обремененной исторической виной, и заявить: "Я — добрая, благородная, справедливая Германия. Смотрите на мне белое пальто. А злую я отдаю вам в жертву". Пока что российская оппозиция дальше делит белое пальто", — отметила Барчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , собирается ли супруга покойного Навального идти на президентские выборы в РФ в качестве кандидата.



