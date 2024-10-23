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Ткачик Олеся
"Хорошие русские" купили за два миллиона долларов особняк недалеко от Капитолия под своеобразное посольство российской оппозиции в США. По словам журналистки Мирославы Барчук, речь идет о продолжении попыток российской эмиграции создать какую-то другую, не путинскую, "настоящую" Россию, за которую не стыдно, не нужно нести ответственность, но от имени которой можно дальше проповедовать.
Капитолий
Итак, в ноябре откроют представительство "другой" России в Вашингтоне – Free People's of Russia House. При этом представители "российских оппозиционных сил в изгнании" рассчитывают, что в Free People's of Russia House "будут приходить американские чиновники, конгрессмены", и что посольство станет местом, где они смогут "больше узнавать Россию".
Кроме того, планируются лекции о культуре, политике и даже прениях между республиканцами и демократами о помощи Украине в войне.
По ее словам, пока не по силам россиянам давно проделанный другими империями путь, давно осмысленный опыт ответственности за нацизм.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , собирается ли супруга покойного Навального идти на президентские выборы в РФ в качестве кандидата.
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