Хотел убить Трампа: в США задержали молодого человека

В США в аэропорту арестовали 28-летнего Джозефа Ноймаера , гражданина США и Германии, которого обвиняют в попытке уничтожить с помощью поджога или взрывчатки филиал посольства Соединенных Штатов, расположенный в Тель-Авиве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства юстиции США.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Отмечается, что Ноймайер прибыл в Израиль в апреле 2025 года, а 19 мая 28-летний Ноймайер прибыл в посольство США в Тель-Авиве с темным рюкзаком. Без провокации Ноймаер плюнул на охранника посольства, когда проходил мимо. Ему удалось вырваться, когда охранник пытался его задержать, оставив его рюкзак. Во время обыска в рюкзаке Ноймаера были обнаружены три примитивных самодельных зажигательных устройства, широко известные как коктейли Молотова.

Правоохранители сопровождали Ноймаера в его гостиницу, где он был арестован. В социальных сетях Ноймаера появилось сообщение, что ранее в тот же день, 19 мая, он опубликовал сообщение: "Присоединяйтесь ко мне, когда я сожгу посольство в Тель-Авиве. Смерть Америке, смерть американцам, и к черту Запад".

Другие сообщения в социальных сетях из аккаунта, который, как считается, использовал Ноймаер, раскрыли его угрозы убить президента Трампа. 25 мая израильские власти вернули Ноймайера в Соединенные Штаты.

"Этот подсудимый обвиняется в планировании разрушительного нападения на наше посольство в Израиле, угрожая смертью американцам и президенту Трампа", – заявила генеральный прокурор Памела Бонди. "Министерство не потерпит такого насилия и будет преследовать этого подсудимого по всей строгости закона".

Если Ноймайер будет признан виновным, ему грозит по меньшей мере пять лет лишения свободы и максимальное 20 лет лишения свободы, а также максимальный штраф в размере 250 000 долларов США. Судья федерального окружного суда определит любое наказание после рассмотрения руководящих принципов США по назначению наказаний и других законодательных факторов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 15 сентября 2024 года агенты Секретной службы открыли огонь по вооруженному мужчине возле гольф-клуба, в котором находился кандидат в президенты США Дональд Трамп.