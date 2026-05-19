В Соединенных Штатах растет беспокойство из-за усиления военного потенциала Кубы, в частности, накопления значительного количества беспилотных летательных аппаратов. Часть аналитиков считает, что Вашингтон может быть недостаточно подготовлен к потенциальной эскалации напряженности в регионе.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Фонд защиты демократии, конфликт между США и Кубой теоретически может перейти в более острую фазу. В материалах со ссылкой на Axios отмечается, что Гавана активно наращивает арсенал дронов и уже более 300 единиц такого вооружения.

По данным журналистов, ключевыми поставщиками беспилотников для Кубы выступают Иран и Россия — государства, поддерживающие тесные отношения с кубинским руководством. Активное формирование дронового потенциала началось примерно в 2023 году. Также появлялись сообщения, что Куба обращалась в Москву с просьбой о дополнительных поставках БПЛА для расширения своего арсенала.

В США все чаще раздаются предположения, что такие беспилотники могут представлять угрозу американской территории и объектам. Среди возможных целей аналитики рассматривают военно-морские силы США, базу в заливе Гуантанамо, а также стратегические объекты во Флориде, в частности, район Ки-Уэст, расположенный относительно близко к Кубе.

Представители американского Конгресса обращают внимание на технические характеристики части этих дронов. По их словам, отдельные модели способны преодолевать до 200 километров и нести боевую нагрузку до 10 килограммов, что теоретически расширяет зону потенциального риска до значительной части юга США.

"Комментарии" уже писали , что Депутат Государственной думы РФ от фракции КПРФ Ренат Сулейманов высказался за скорейшее завершение войны против Украины, аргументируя это тем, что российская экономика не способна выдерживать длительное продолжение так называемой "специальной военной операции". Его заявление цитирует Радио Свобода со ссылкой на интервью изданию Континент-Сибирь.