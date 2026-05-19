logo

BTC/USD

76820

ETH/USD

2118.3

USD/UAH

44.15

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Игнорирование Украины вылезет Трампу боком: раскрыта страшная проблема США
commentss НОВОСТИ Все новости

Игнорирование Украины вылезет Трампу боком: раскрыта страшная проблема США

Куба закупила более 300 военных беспилотников, которые могут применяться против Соединенных Штатов, в том числе для возможных ударов по американским военным объектам.

19 мая 2026, 15:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Соединенных Штатах растет беспокойство из-за усиления военного потенциала Кубы, в частности, накопления значительного количества беспилотных летательных аппаратов. Часть аналитиков считает, что Вашингтон может быть недостаточно подготовлен к потенциальной эскалации напряженности в регионе.

Игнорирование Украины вылезет Трампу боком: раскрыта страшная проблема США

Фото: из открытых источников

Как сообщает Фонд защиты демократии, конфликт между США и Кубой теоретически может перейти в более острую фазу. В материалах со ссылкой на Axios отмечается, что Гавана активно наращивает арсенал дронов и уже более 300 единиц такого вооружения.

По данным журналистов, ключевыми поставщиками беспилотников для Кубы выступают Иран и Россия — государства, поддерживающие тесные отношения с кубинским руководством. Активное формирование дронового потенциала началось примерно в 2023 году. Также появлялись сообщения, что Куба обращалась в Москву с просьбой о дополнительных поставках БПЛА для расширения своего арсенала.

В США все чаще раздаются предположения, что такие беспилотники могут представлять угрозу американской территории и объектам. Среди возможных целей аналитики рассматривают военно-морские силы США, базу в заливе Гуантанамо, а также стратегические объекты во Флориде, в частности, район Ки-Уэст, расположенный относительно близко к Кубе.

Представители американского Конгресса обращают внимание на технические характеристики части этих дронов. По их словам, отдельные модели способны преодолевать до 200 километров и нести боевую нагрузку до 10 килограммов, что теоретически расширяет зону потенциального риска до значительной части юга США.

"Комментарии" уже писали , что Депутат Государственной думы РФ от фракции КПРФ Ренат Сулейманов высказался за скорейшее завершение войны против Украины, аргументируя это тем, что российская экономика не способна выдерживать длительное продолжение так называемой "специальной военной операции". Его заявление цитирует Радио Свобода со ссылкой на интервью изданию Континент-Сибирь.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости