У Сполучених Штатах зростає занепокоєння через посилення військового потенціалу Куби, зокрема накопичення значної кількості безпілотних літальних апаратів. Частина аналітиків вважає, що Вашингтон може бути недостатньо підготовленим до потенційної ескалації напруженості в регіоні.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Фонд захисту демократії, конфлікт між США та Кубою теоретично може перейти у більш гостру фазу. У матеріалах із посиланням на Axios зазначається, що Гавана активно нарощує арсенал дронів і вже має понад 300 одиниць такого озброєння.

За даними журналістів, ключовими постачальниками безпілотників для Куби виступають Іран і Росія — держави, які підтримують тісні відносини з кубинським керівництвом. Активне формування дронового потенціалу почалося приблизно у 2023 році. Також з’являлися повідомлення, що Куба зверталася до Москви з проханням про додаткові поставки БпЛА для розширення свого арсеналу.

У США дедалі частіше лунають припущення, що такі безпілотники можуть становити загрозу американській території та об’єктам. Серед можливих цілей аналітики розглядають військово-морські сили США, базу в затоці Гуантанамо, а також стратегічні об’єкти у Флориді, зокрема район Кі-Уест, розташований відносно близько до Куби.

Представники американського Конгресу звертають увагу на технічні характеристики частини цих дронів. За їхніми словами, окремі моделі здатні долати до 200 кілометрів і нести бойове навантаження приблизно до 10 кілограмів, що теоретично розширює зону потенційного ризику до значної частини півдня США.

"Коментарі" вже писали, що Депутат Державної думи РФ від фракції КПРФ Ренат Сулейманов висловився за якнайшвидше завершення війни проти України, аргументуючи це тим, що російська економіка не здатна витримувати тривале продовження так званої "спеціальної військової операції". Його заяву цитує "Радіо Свобода" з посиланням на інтерв’ю виданню "Континент-Сибір".