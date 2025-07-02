Американский миллиардер Илон Маск продолжает ссору с президентом США Дональдом Трампом из-за "Большого Прекрасного Закона". Техномиллиардера не пугают даже угрозы президента США лишить его компании государственных субсидий. Он грозит перейти в политическое наступление. На вопрос одного из пользователей Х, кто ещё хочет пожертвовать на избирательную кампанию республиканского конгрессмена Томаса Мэсси, Маск ответил: "Я".

Илон Маск хочет профинансировать заклятого врага Трампа

Мэсси считается заклятым врагом Трампа внутри Республиканской партии. Он не только отвергает "Большой Прекрасный Закон", но и раскритиковал военный удар по иранским ядерным объектам. В ответ Трамп назвал однопартийца "жалким неудачником" и публично изгнал его из движения MAGA — идеологического ядра сторонников Трампа.

Мэсси выразил восторг от поддержки Маска и заявил телеканалу Fox News:

"Я очень благодарен Илону Маску за его финансовую поддержку, которая позволит мне продолжать выполнять свой мандат независимого голоса в Конгрессе в интересах моих избирателей".

Сам он считает себя честным конгрессменом, который из-за своей независимости вызывает гнев вашингтонского "политического болота".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что генеральный директор Tesla Илон Маск похвалил президента США Дональда Трампа, заявив, что американский лидер успешно закончил несколько конфликтов по всему миру. Несмотря на это, Маск объяснил, что некоторые черты Трампа ему не нравятся.

Илон Маск на платформе X перепостил скриншот сообщения Дональда Трампа, в котором говорилось о перемирии на 60 дней в секторе Газа. По словам Маска, за такие действия президент США заслуживает похвалы.