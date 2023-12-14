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Илон Маск хочет российский паспорт, а Путина назвал "неплохим мужиком" (АУДИО)

Илон Маск заявил, что ему нравится Россия и ее диктатор с империалистическими наклонностями.

сегодня, 16:41
Автор:
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Лиля Воробьева
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В центре нового скандала снова оказался миллиардер, владелец компаний SpaceX, Tesla и социальной сети Х Илон Маск. А все, потому что он сказал у россиян – отличное чувство юмора, а Владимир Путин – "неплохой мужик". Также бизнесмен заявил, что не прочь получить российский паспорт. Такие заявления он сделал во время трансляции в X, ее отрывок появился в соцсетях.

Илон Маск хочет российский паспорт, а Путина назвал "неплохим мужиком" (АУДИО)

Илон Маск (фото из открытых источников)

Илон Маск также признался, что ему нравятся русские мемы о нем. Он считает, что у россиян "особое чувство юмора".


"Мне нравятся эти ребята. Я не прочь получить российский паспорт потом", — заявил Маск.

Также владелец компаний SpaceX, Tesla и социальной сети Х заявил, что если не считать диктаторские качества и империализм, то ему нравится Путин.

"Если отвергнуть предвзятость и диктаторские замашки и империализм — он неплохой мужик. Он любит свою страну и действует в ее интересах", — сказал бизнесмен.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Маск согласился с идеей, что Украине нужно идти на мирные переговоры, в противном случае потеряет еще больше территорий. Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал сообщение предпринимателя и инвестора Дэвида Сакса, в котором тот высказал свое мнение относительно потери территорий со стороны Украины, в частности, это касается Крыма и других оккупированных россиянами территорий на сегодняшний день. Маск согласился с этой идеей.

Дэвид Сакс в своем сообщении в социальной сети X призвал Украину начать мирные переговоры, иначе потери территорий в войне могут быть больше.

Эти идеи прокомментировал Илон Маск, заявив "твоя оценка точная". Отметим, что Дэвид Сакс – это американский бизнесмен, который так же, как Илон Маск родился в ЮАР, а затем эмигрировал в США.




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