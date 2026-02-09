logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Илон Маск и Марк Цукерберг в файлах Эпштейна: нашли новое фото
commentss НОВОСТИ Все новости

Илон Маск и Марк Цукерберг в файлах Эпштейна: нашли новое фото

Минюст США опубликовал новое фото с ужина Джеффри Эпштейна, на котором присутствовали Илон Маск и Марк Цукерберг.

9 февраля 2026, 11:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Имена Илона Маска и Марка Цукерберга снова появились в контексте дела Джеффри Эпштейна после публикации новых документов Министерством юстиции США. Среди материалов появилось ранее неизвестное фото с ужина финансиста, на котором вместе сидят Маск, Цукерберг и соучредитель PayPal Питер Тиль.

Илон Маск и Марк Цукерберг в файлах Эпштейна: нашли новое фото

Илон Маск и Марк Цукерберг в файлах Эпштейна

В декабре и январе Минюст США обнародовал более трех миллионов документов, связанных с делом Эпштейна. В них вошли фотографии, электронные письма, свидетельства жертв и заявления людей из окружения финансиста.

Новое фото содержалось в электронном письме Джеффри Эпштейна от 3 августа 2015 года, которое он прислал сам себе. На снимке ужин, состоявшийся 2 августа, участие в котором должны были принять 11 человек. За несколько дней до этого Эпштейн также посылал письма с подтверждением встречи с "технологическими гигантами".

Илон Маск и Марк Цукерберг в файлах Эпштейна: нашли новое фото - фото 2

На фото можно увидеть за столом Илона Маска, Марка Цукерберга, Питера Тиля и нейробиолога Массачусетского технологического института Эда Бойдена.

СМИ ранее неоднократно писали о контактах Эпштейна с известными бизнесменами и политиками, в том числе с Дональдом Трампом. В документах также фигурируют упоминания об их приглашении посетить частный остров Литтл-Сент-Джеймс, который называют островом Эпштейна.

Заметим, что упоминание имени в файлах Эпштейна не означает автоматической причастности или преступных действий, совершенных американским финансистом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что файлы Эпштейна показали эксперименты в Украине: клонирование человека и создание супердетей.

Также "Комментарии" писали, что китайские соцсети подхватили шутку об Эпштейне и Порошенко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thedailybeast.com/epsteins-secret-pic-of-wild-dinner-with-tech-titans-exposed/
Теги:

Новости

Все новости