Ілон Маск і Марк Цукерберг у файлах Епштейна: знайшли нове фото
commentss НОВИНИ Всі новини

Ілон Маск і Марк Цукерберг у файлах Епштейна: знайшли нове фото

Мін’юст США опублікував нове фото з вечері Джеффрі Епштейна, на якому присутні Ілон Маск і Марк Цукерберг.

9 лютого 2026, 11:30
Автор:
Slava Kot

Імена Ілона Маска та Марка Цукерберга знову з’явилися в контексті справи Джеффрі Епштейна після публікації нових документів Міністерством юстиції США. Серед матеріалів виринуло раніше невідоме фото з вечері фінансиста, на якому разом сидять Маск, Цукерберг і співзасновник PayPal Пітер Тіль.

Ілон Маск і Марк Цукерберг у файлах Епштейна: знайшли нове фото

Ілон Маск і Марк Цукерберг у файлах Епштейна

У грудні та січні Мін’юст США оприлюднив понад три мільйони документів, пов’язаних зі справою Епштейна. До них увійшли фотографії, електронні листи, свідчення жертв і заяви людей з оточення фінансиста. 

Нове фото містилося в електронному листі Джеффрі Епштейна від 3 серпня 2015 року, який він надіслав сам собі. На знімку вечеря, що відбулася 2 серпня, участь у якій мали взяти 11 осіб. За кілька днів до цього Епштейн також надсилав листи з підтвердженням зустрічі з "технологічними гігантами".

Ілон Маск і Марк Цукерберг у файлах Епштейна: знайшли нове фото - фото 2

На фото можна побачити за столом Ілона Маска, Марка Цукерберга, Пітеря Тіля та нейробіолога Массачусетського технологічного інституту Еда Бойдена.

ЗМІ раніше неодноразово писали про контакти Епштейна з відомими бізнесменами й політиками, зокрема з Дональдом Трампом. У документах також фігурують згадки про їх запрошення на відвідини приватного острова Літтл-Сент-Джеймс, який називають островом Епштейна.

Зауважимо, що згадка імені у файлах Епштейна не означає автоматичної причетності чи злочинних дій, які скоював американський фінансист.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що файли Епштейна показали експерименти в Україні: клонування людини та створення супердітей.

Також "Коментарі" писали, що китайські соцмережі підхопили жарт про Епштейна та Порошенка.



Джерело: https://www.thedailybeast.com/epsteins-secret-pic-of-wild-dinner-with-tech-titans-exposed/
