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Илон Маск искусственно повышал приоритеты своих твитов

Руководство Twitter требовало от инженеров искусственно повысить приоритет твитов Маска при формировании ленты рекомендаций

сегодня, 17:15
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Автор:

Моесеенко Валентина

Владелец соцсети миллиардер Илон Маск, угрожая увольнением, заставил инженеров компании изменить алгоритмы так, чтобы его твиты попадали в ленту большего количества людей, пишут "Комментарии".

Илон Маск искусственно повышал приоритеты своих твитов

Twitter намеренно повысил приоритет показа твитов Маска в 1000 раз

Причиной для внесения изменений стало недовольство Илона Маска охватами его публикаций после того, как твит Джо Байдена о Суперкубке собрал в разы больше просмотров, чем аналогичный твит главы соцсети, хотя подписчиков у аккаунта Маска больше. Тогда руководство потребовало от инженеров решить проблему с рекомендациями на платформе, и они внесли изменения в показатель приоритета твитов Маска, повысив его в 1000 раз. Это привело к тому, что сообщения миллиардера заполонили весь Twitter.


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Пользователи пожаловались, что стали повсюду видеть в ленте твиты Илона Маска. Ситуация затронула, в том числе и тех, кто вообще не подписан на миллиардера.

Около 80 сотрудников работали всю ночь, исследуя разные гипотезы о том, почему твиты Маска не охватывают столько людей, сколько он считал нужным, и тестируя возможные решения. По словам инженеров, одна из версий заключалась в том, что охват твитов Маска мог уменьшиться из-за того, что за последние месяцы его твиты были заблокированы многими людьми.

После возмущения пользователей непомерным количеством сообщений Маска коэффициент снизили, однако в целом искусственные повышения остались.

Напомним, как писали "Комментарии", Илон Маск недавно заявил, что SpaceX ограничила интернет в Украине, чтобы предотвратить эскалацию, "которая может привести к Третьей мировой войне".



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